La ricetta, semplice e rapida, per preparare le colombine di Pasqua. Dolci squisiti, perfetti per l'ora del tè, per accompagnare il caffè a fine pranzo oppure abbinati a vini liquorosi. Provate a intingerle in una crema pasticcera preparata al momento

20 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

200 gr burro

250 gr farina

100 gr zucchero

Come preparare le colombine di Pasqua





1) Impastate 250 g di farina insieme a 100 g di zucchero e a 200 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Stendete questo impasto su una spianatoia infarinata a forma di rettangolo e tagliatelo a forma di colombina con lo specifico tagliabiscotti.

2) Fate le ali e gli occhi delle colombine aiutandovi con un coltellino o con un attrezzo appuntito di forma analoga. Disponete le colombine, distanziandole bene, su una teglia foderata con carta da forno inumidita e strizzata. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per 10 minuti, fino a doratura. Lasciatele raffreddare prima di servirle.