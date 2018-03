La ricetta di una golosa torta, un intramontabile classico anglosassone da riproporre a casa. Morbida, cremosa e ricca di dolcezza: la cheesecake ricotta e mascarpone con frutti di bosco è la torta perfetta per un compleanno, una merenda sontuosa, un tè speciale con le amiche o, per chi ha bisogno di molta energia, un'ottima prima colazione. Con cosa gustarla? Con un succo di frutta per i più piccoli e, per i grandi, con un lungo caffè americano come da tradizione

115 MINUTI

Ingredienti per 10 persone

300 gr biscotti secchi

1 kg ricotta fresca

250 gr mascarpone

180 gr zucchero semolato

1 bicchierino liquore all'arancia

400 gr frutti di bosco misti

80 gr zucchero di canna

1 limone non trattato

20 gr burro

7 uova

4 fogli gelatina

Come preparare la cheesecake ricotta e mascarpone con frutti di bosco





1) Imburrate uno stampo a cerniera di 26 cm di diametro e riponetelo in frigorifero. Quindi, passate al mixer 300 gr di biscotti secchi, aggiungete 150 gr di ricotta, 1 uovo e 1 tuorlo. Non buttate l'albume. Foderate lo stampo con questo impasto avendo cura di coprire anche il bordo per circa 2 dita.

2) Lavate ora 400 gr di frutti di bosco e fateli cuocere per 5 minuti insieme a 80 gr di zucchero di canna, 1/2 bicchiere di acqua e il succo di 1 limone. Mettete i frutti di bosco in un colino per raccogliere il liquido. Poi, mettete sopra lo strato di biscotti.

3) Lavorate con le fruste elettriche la ricotta rimasta insieme a 250 gr di mascarpone e a 180 gr di zucchero semolato. Aggiungete anche l'albume messo a parte, le restanti uova e 1 bicchierino di liquore all'arancia.

4) Versate tutto nello stampo e livellate. Fate cuocere in forno caldo a 180° C per 1 ora e 15 minuti. Dunque, fate raffreddare. Intanto, scaldate 125 gr di succo filtrato di frutti di bosco e unitevi 4 fogli di gelatina precedentemente ammorbidita e strizzata. Versate il tutto sulla cheesecake fredda e mettete in frigorifero per 2 ore. Decorate, infine, con i frutti freschi.