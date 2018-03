L'aroma del caffè e la dolcezza della pera si uniscono a un ripieno cremoso e goloso. La cheesecake con ricotta, pere e caffè è una torta speciale, scenografica ma anche semplice da preparare. Si sposa alla perfezione con una tazza di tè, un caffè lungo e amaro oppure una cioccolata calda



90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

8 biscotti secchi

60 gr burro

3 cucchiaini caffè macinato

480 gr formaggio cremoso

1,5 dl panna fresca

3 uova medie

2 cucchiaini caffè solubile

3 cucchiai zucchero di canna

2 pere William

200 gr zucchero

Come preparare la cheesecake con ricotta, pere e caffè





1) Fondete 60 gr di burro, unite poi 2 cucchiaini di caffè in polvere, 8 biscotti secchi tritati e amalgamate. Mettete le briciole sul fondo di uno stampo a cerniera di 20 cm, compattandole bene e distribuendole anche sui lati. Ponete, quindi, lo stampo in frigorifero.

2) Ora, unite nel mixer 480 gr di formaggio cremoso, 3 cucchiai di zucchero di canna e 2 cucchiaini di caffè solubile. Aggiungete anche 3 uova e 1,5 dl di panna fresca. Versate il ripieno nello stampo e cuocete in forno a 180° C per 45 minuti. Controllate la cottura con lo stecchino e, se non pronta, continuate a far cuocere per altri 10 minuti.

3) Fate raffreddare, sformate e mettete in frigorifero la torta. Quindi, fate bollire 4 dl di acqua con lo zucchero e tagliate 2 pere William a dadini piccoli. Mettete le pere nell'acqua, cuocete per 5 minuti e scolate. Fate restringere lo sciroppo ottenuto, rimettete la frutta nella casseruola e cuocete ancora. Spegnete il fuoco, unite il caffè in polvere e poi servite la salsa con la cheesecake.