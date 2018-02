Spesso non si sa cosa fare della colomba pasquale avanzata. Le charlotte di colomba pasquale sono un'idea davvero golosa, che piacerà a tutta la famiglia. Cioccolato, panna, uova e latte diventano gli aiutanti per preparare piccole tortine morbide a base di colomba



90 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

225 gr cioccolato fondente

250 gr panna fresca

200 gr colomba

90 gr zucchero

3 tuorli

1,8 dl latte

5 gr gelatina

1 arancia

5 cucchiai Grand Marnier

25 gr cioccolato bianco

Come preparare la charlotte di colomba pasquale





1) Affettate 90 gr di colomba a bastoncini con spessore di 1 cm, larghi 3 cm e alti 6 cm. Metteteli su una placca foderata con carta da forno e passateli in forno a 180° C. Intanto, prendete 200 gr di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria.

2) Lavorate 3 tuorli a crema insieme a 60 gr di zucchero a velo e unite 1,8 dl di latte bollente a filo. Cuocete a bagnomaria, continuando a mescolare fino a consistenza velata. Ammorbidite 5 gr di gelatina in acqua e strizzatela. Unite il cioccolato fondente sciolto.

3) Montate a neve 250 gr di panna fresca. Quindi, aggiungetela alla crema di cioccolato e lasciate in frigorifero per 10 minuti. Incorporatela alla crema al cioccolato fredda e mettetela in frigo per 10 minuti. Intanto, fate bollire 1 dl di acqua con il succo di 1 arancia e 30 g di zucchero. A fuoco spento, unite 5 cucchiai di Gran Marnier e lasciate raffreddare.

4) Foderate con la pellicola 8 stampini da 7 cm di diametro e 5-6 cm di altezza, facendola uscire dai bordi. Quindi, bagnate i bastoncini di colomba con la bagna all'arancia e metteteli sulle pareti degli stampi. Riempite poi con la crema e lasciate in frigorifero per 5 ore. Trascorso questo tempo, sformate le charlotte e decoratele con cioccolato bianco a riccioli e cioccolato fondente.