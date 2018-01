È una bevanda calda, golosa e corroborante. Ecco come preparare il vero bombardino

Ingredienti per 2 persone

2 tazzine caffè espresso in tazza

2 tazzine liquore all'uovo

qb panna per dolci

qb whisky o brandy

qb cacao amaro

Come preparare il bombardino





1) Versate 2 tazzine di liquore all'uovo in una casseruola e scaldatelo, ma senza portarlo a ebollizione. Togliete, quindi, dal fuoco e aggiungete 2 tazzine di caffè espresso. Il bombardino si può preparare anche senza caffè. In quest'ultimo caso, non aggiungete l'espresso ma togliete soltanto dal fuoco il liquore caldo.

2) Unite, dunque, anche brandy o whisky a piacere. Versate il bombardino in bicchieri di vetro resistenti al calore. Guarnite con abbondante panna montata e con cacao amaro.