Sono una merenda dolce, sana e anche educativa per i bambini. I biscotti a numero facilissimi sono, appunto, semplici e rapidi da preparare. E, data la forma a numero, possono aiutare i piccoli a imparare a contare, a scrivere i numeri nel modo corretto e, addirittura, a ripassare operazioni o tabelline. Una frolla golosa ideale anche per salutari e genuine colazioni

Ingredienti per 8 persone

100 gr burro

3 tuorli

1/2 limone

200 gr farina

100 gr zucchero

Ricetta dei biscotti a numero facilissimi





1) Lavorate rapidamente con i polpastrelli 200 g di farina insieme a 100 g di burro freddo a tocchetti, per ottenere un composto dalla consistenza sbriciolata. Impastate il composto con 100 g di zucchero, 3 tuorli e la scorza grattugiata di 1/2 limone. Fate, quindi, una palla di frolla e avvolgetela nella pellicola. Lasciate riposare in frigorifero per 1 ora.

2) Infarinate un po' frolla e mattarello e stendete la pasta su un foglio di carta da forno. Con il tagliabiscotti a forma di numeri fate tante cifre. Quindi, con i ritagli della frolla, formate biscotti a forma di linea.

3) Disponete i numeri di frolla su una teglia con carta da forno inumidita e strizzata, quindi cuocete in forno caldo a 180°C per 10-12 minuti.