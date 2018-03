La ricetta, semplicissima e veloce, per i biscotti morbidi con gocce di cioccolato. Una volta preparati, si conservano in un barattolo di vetro pronti per la prima colazione dei bambini. Sani e golosi sono un'ottima merenda per scuola, infilati in un sacchetto per alimenti. Si gustano inzuppati in latte, tè o, per i grandi, caffè