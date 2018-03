Dieta non significa rinunciare a ogni golosità. Per chi è attento alla linea o, semplicemente, ha deciso di mangiare sano, ecco la ricetta perfetta per la prima colazione, per gli spuntini e per l'ora del tè. I biscotti integrali light con fiocchi d'avena sono anche semplici da preparare e sono ricchi di fibre e betaglucani



70 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

200 gr fiocchi d'avena

100 gr farina integrale

2 mele Golden

50 gr uvetta

50 gr mandorle con la buccia

50 gr zucchero di canna

3 dl latte fresco intero

20 gr burro

qb sale

Come preparare i biscotti integrali light con fiocchi d'avena





1) Fate ammorbidire 200 gr di fiocchi d'avena. Metteteli in una terrina e versate sopra 3 dl di latte freddo. Fate riposare per 30 minuti. Intanto, mettete in ammollo 50 gr di uvetta in acqua tiepida, sgocciolatela e asciugatela.

2) Unite l'uvetta ai fiocchi avena, poi aggiungete 20 gr di burro fuso raffreddato, 100 gr di farina integrale, un po' di sale e amalgamate bene.

3) Sbucciate e tagliate a metà 2 mele e grattugiatele. Unite le mele grattugiate ai fiocchi d'avena. Aggiugete anche 50 gr di mandorle tritate fini insieme a 50 gr di zucchero di canna. Amalgamate il tutto e fate riposare, coprendo, per 30 minuti.

4) Fate mucchietti di impasto ben distanziati su una placca rivestita con carta da forno. Cuocete in forno caldo a 200° C per 15 minuti.