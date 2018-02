Una ricetta semplice e davvero molto rapida per preparare golosi biscottini ideali sia a colazione sia come merenda sana per i bambini. I biscotti al cocco semplici e veloci hanno pochi ingredienti e sono perfetti anche per l'ora del tè. Si abbinano a caffè, tè nero al bergamotto, succhi di frutta non troppo dolci e cioccolata calda



30 MINUTI

Ingredienti per 3 persone

200 gr farina

70 gr burro

80 gr zucchero

60 gr cocco grattugiato disidratato

1 uovo

1 bustina vanillina

1 cucchiaino lievito per dolci

Come preparare i biscotti al cocco semplici e veloci





1) Setacciate 200 gr di farina insieme a 1 cucchiaino di lievito per dolci e a 1 bustina di vanillina. Quindi, aggiungete anche 80 gr di zucchero, 70 gr di burro morbido e, infine, 50 gr di cocco grattugiato disidratato.



2) Sbattete leggermente 1 uovo e aggiungetelo all'impasto. Mescolate tutto e impastate con le dita inumidite. Intanto scaldate il forno a 190° C.

3) Prendete piccoli pezzi di impasto, della grandezza di una nocciola, e fateli rotolare tra le mani formando palline. Mentre eseguite questa operazione, lasciate coperto l'impasto da prelevare.

4) Spolverizzate le palline con il cocco rimasto e schiacciatele lievemente per farlo aderire. Mettete i dolcetti su una placca rivestita con carta da forno e cuoceteli a 180° C per 15-20 minuti circa. Una volta raffreddati, se gradite, cospargeteli di zucchero a velo.