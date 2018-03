Volete preparare biscotti ideali per la prima colazione o per l'ora del tè? I biscotti al burro con scaglie di cioccolato sono la ricetta perfetta e sono anche davvero semplici da cucinare. Si sposano bene con il tè verde, dal gusto delicato oppure con un caffè amaro in contrasto alla dolcezza

20 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

120 gr burro

1 uova

1 bustina vanillina

1/2 cucchiaino lievito in polvere

130 gr farina

100 gr cioccolato fondente

120 gr zucchero

Biscotti al burro con scaglie di cioccolato





1) Lavorate 120 g di burro insieme a 120 g di zucchero e a 1 bustina di vanillina, quindi aggiugete 1 uovo e 130 g di farina setacciata con 1/2 cucchiaino di lievito in polvere.

2) Unite, ora 100 gr di scaglie grosse di cioccolato extra-fondente. Amalgamate bene il tutto e cuocete l'impasto a cucchiaiate in forno a 200° C per 7-8 minuti circa