Il trionfo della golosità fatto a dolce. La ricetta dei bignè con crema al cioccolato è ciò che ci vuole quando si ha voglia di commettere un peccato di gola e, a sorpresa, non è complicata. Una volta imparato a fare la pasta per i bignè, infatti, la strada sarà tutta in discesa e le varianti di ripieno possibili quasi infinite

70 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

150 gr farina

110 gr burro

4 uova

30 gr zucchero semolato

qb granella di zucchero

400 gr ricotta

150 gr cioccolato fondente

80 gr zucchero a velo

100 gr lamponi

qb sale

2 albumi

Come preparare i bignè con crema al cioccolato





1) Mettete 2,5 dl di acqua in una casseruola, aggiungete quindi 100 g di burro fatto a tocchetti, 30 gr di zucchero semolato e un po' di sale. Fate bollire, poi spegnete la fiamma. Unite, dunque, 150 gr di farina tutta insieme e fate cuocere per circa 3 minuti. Una volta tiepido, aggiungete all'impasto le 4 uova, una per volta.

2) Versate l'impasto in un sac à poche con bocchetta larga e spremete su una teglia imburrata, facendo 8 mucchietti di 5-6 cm di diametro l'uno. Cospargete con granella di zucchero e cuocete in forno a 200° C per 10 minuti. Aprite leggermente lo sportello del forno e fate cuocere ancora per 25 minuti.

3) Fondete a bagnomaria 100 g di cioccolato fondente precedentemente tritato. Lavorate quindi 400 gr di ricotta con la frusta e versateci a filo anche il cioccolato. Ora montate a neve 2 albumi con 80 gr di zucchero a velo e incorporate nella crema al cioccolato. Infine, farcite i bignè e decorate con 100 gr di lamponi freschi.