Pochi ingredienti, genuini e semplici da reperire. Uniti a una preparazione davvero facile e rapida. Le patate a spicchi cotte al forno sono un contorno succulento e tradizionale, ma comunque leggero e adatto a chi fa attenzione alla linea. Si accompagnano a secondi piatti a base di carne o pesce

50 MINUTI

Ingredienti per 5 persone

800 gr patate

2 spicchi aglio

3 foglie salvia

2 rametti timo

2 rametti rosmarino

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

Come preparare le patate a spicchi cotte al forno





1) Dopo averle pelate, lavate e asciugate 800 gr di patate. Quindi tagliatele a spicchi e sbollentatele in acqua salata per cicrca 3 minuti. Fatele intiepidire, una volta scolate, e mettetele su una teglia con carta da forno.

2) Ora schiacciate 2 spicchi d'aglio lasciando la buccia e aggiungeteli alle patate. Unite anche 3 foglie di salvia e le foglioline di 2 rametti di timo e di 2 rametti di rosmarino tritate o spezzettate.

3) Condite le patate con 5-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva e aggiustate di sale mescolando bene. Cuocete in forno caldo a 200° C per 30-35 minuti mescolando dolcemente con un cucchiaio di legno in cottura.