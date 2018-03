Il contorno perfetto per l'arrosto della domenica. Ma non solo, le patate novelle al forno croccanti sono ideali anche accompagnate a verdure di stagione, omelette, taglieri di formaggi e salumi, pesce al forno

75 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr patatine novelle

1 spicchio aglio

3 rametti timo

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare le patate novelle al forno croccanti





1) Dopo averle sbucciate, sciacquate 500 gr di patate novelle. Quindi sbollentatele in abbondante acqua salata per 1 minuto e poi scolatele.

2) Rivestite una teglia con un foglio di carta da forno, inumidito e strizzato. Adagiate le patatine sulla teglia in uno strato, allargandole bene. Unite anche 1 spicchio d'aglio intero senza pelle e le foglie di 3 rametti di timo puliti con carta da cucina

3) Condite le patatine con un po' di olio extravergine d'oliva, aggiustatele di sale e pepe e, infine, cuocete in forno caldo a 180° C per 50-60 minuti.