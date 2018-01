Il fritto di cardi e carciofi in pastella è un contorno sfizioso. Si accompagna alla perfezione con un calice di vino bianco fresco

65 MINUTI

Ingredienti

2 costole cardo

2 carciofi

1 bustina zafferano

1 tuorlo

100 ml birra

75 gr farina

qb olio di semi

1 albume

Come preparare il fritto di cardi e carciofi in pastella





1) Pulite e tagliate a spicchi 2 carciofi, fateli quindi sbollentare in acqua salata per qualche minuto. Pulite e mondate anche 2 cardi, poi lessateli per 30 minuti in abbondante acqua salata.

2) Preparate ora la pastella. Unite in una terrina 75 gr di farina, 100 ml di birra fredda e 1 bustina di zafferano per colorare. Lavorate bene gli ingredienti fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Lasciatela riposare per 30 minuti. Aggiungete, quindi, anche 1 albume montato a neve.

3) Scaldate abbondante olio di semi e, a temperatura, friggete le verdure tuffate prima nella pastella. Fatele ben dorare e poi scolatele, lasciandole asciugare su fogli di carta da cucina.