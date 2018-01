La ricetta dei cardi in padella con carciofi è un contorno stagionale, semplice da realizzare e anche molto sano. La presenza del topinambur bilancia il sapore dei cardi, mentre carciofi e limone donano equilibrio al piatto. Il contorno è perfetto per secondi piatti a base di carne ma anche per omelette e uova al tegame

80 MINUTI

Ingredienti

4 carciofi

8 topinambur

1 cardo

2 limoni

1 cipolla

2 spicchi aglio

1 bicchiere vino bianco

qb olio extravergine di oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare i cardi in padella con carciofi





1) Pulite 1 cardo e tagliatelo a pezzetti. Quindi, fate sbollentare per 35-40 minuti in acqua salata e succo di 1 limone. Pulite anche 4 carciofi, affettateli e metteteli a bagno in acqua acidulata. In un tegame, fate rosolare 1 cipolla e 2 spicchi di aglio tritati, insieme e a olio extravergine di oliva e un po' di sale.

2) Pulite dunque 8 topinambur e affettateli. Fate saltare in padella per qualche minuto inseme al restante trito di aglio e cipolla e ancora un po' di olio extravergine di oliva. Ripetete la stessa cosa con il cardo dopo l'ammollo, sgocciolandolo.

3) Infine, mettete tutte le verdure insieme in padella per alcuni istanti. Aggiustate di sale e pepe. A piacere, servite con prezzemolo tritato.