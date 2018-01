Un contorno davvero insolito, che unisce il sapore particolare e un po' amaro del cardo al gusto dolce e farinoso della castagna. Ottimo piatto per accompagnare arrosti ma anche formaggi come tomini alla griglia. Si abbina a un vino rosso ricco di tannini

75 MINUTI

Ingredienti

1 kg cardi

200 gr castagne surgelate

1 limone

1 rametto rosmarino

300 gr besciamella

20 gr grana padano

40 gr burro

qb noce moscata

qb sale

qb pepe

Come preparare i cardi al gratin con castagne





1) Pulite bene 1 kg di cardi, affettateli a pezzetti e poi cuoceteli in acqua bollente salata e acidulata con il succo di 1 limone, per 45 minuti. Intanto, in un'altra casseruola, sbollentate 200 gr di castagne surgelate. Poi, una volta scolate, mettetele in padella per 5 minuti insieme a 20 gr di burro, 1 rametto di rosmarino, pepe e noce moscata.



2) A fine cottura, scolate i cardi e fateli a bastoncini. Prendete una teglia, imburratela e sistematevi i cardi con le castagne sbriciolate. A questo punto, unite anche 300 gr di besciamella, ancora pepe e 20 gr di grana grattugiato. Cuocete sotto il grill per 5 minuti.