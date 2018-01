Un ottimo contorno di stagione. La ricetta dei carciofi in padella unisce rapidità, salute e gusto in poche e semplici operazioni. La presenza delle cipolline conferisce alla pietanza un piacevole agrodolce. Si abbina a secondi piatti di carne, per esempio a un arrosto, ma anche semplicemente a un primo piatto

70 MINUTI

Ingredienti

8 carciofi

1 limone

350 gr cipolline borettane

3 cucchiai olio extravergine di oliva

qb vino bianco

qb sale

qb pepe

qb finocchietto

Come preparare i carciofi in padella





1) Tagliate a spicchi 8 carciofi precedentemente ben puliti. Poi metteteli a bagno in acqua e succo di 1 limone. Intanto, sbucciate 350 gr di cipollne borettane.

2) Incidete il fondo delle cipolline a croce e fatele cuocere per 6-7 minuti in acqua bollente salata. Una volta scolate, asciugatele per bene. Metete quindi i carciofi in una padella con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e le cipolline.

3) Irrorate il tutto con vino bianco, fate evaporare. Poi aggiungete finocchietto tagliato finemente, sale e pepe. Infine, unite 1 dl di acqua calda e continuate a cuocere per 15 minuti.