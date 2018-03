I carciofi si prestano a molte preparazioni gustose. In questa ricetta ve li proponiamo impanati e fritti, ideali come antipasto o appetitoso contorno



40 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

8 carciofi

3 uova

2 limoni

3 cucchiai farina

3 cucchiai acqua fredda frizzante

qb prezzemolo

qb olio per frittura

qb sale

qb pepe

Come preparare i carciofi fritti





1) Per prima cosa, preparate una ciotola di acqua fredda acidulata col succo di mezzo limone. Iniziate a mondare 8 carciofi eliminando le foglie più esterne più dure fino ad arrivare al cuore più tenero, poi tagliate i gambi lasciandone circa 2-3 cm. Mozzate quindi le punte ai carciofi e poi tagliateli a metà, eliminate la peluria interna con un coltellino affilato e infine riduceteli a spicchi. Immergeteli nell'acqua acidulata per evitare che anneriscano, poi scolateli e asciugateli.



2) In una ciotola sbattete 3 uova con un pizzico di sale, abbondante pepe e 3 cucchiai di acqua frizzante. Preparate un piatto con 3 cucchiai di farina.



3) Infarinate bene gli spicchi di carciofo togliendo la farina in eccedenza, poi passateli nelle uova sbattute. Fate scaldare in una padella abbondante olio extravergine d'oliva o di semi di arachidi. Iniziate a friggere i carciofi poche fettine alla volta, quando saranno dorati scolateli e metteteli su di un piatto foderato con carta assorbente da cucina per eliminare l'olio in eccesso.



4) Servite i carciofi ancora caldi, aggiustandoli di sale e cospargendoli a piacere con del prezzemolo tritato. Non dimenticate di accompagnarli con qualche spicchio di limone.