Una variante golosa per mangiare le bietoline. La ricetta delle bietoline gratinate con crescenza è un contorno perfetto per secondi piatti di carne, omelette, salumi e formaggi. Si gusta al meglio con crostoni di pane rustici e un calice di vino rosso mosso



40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

600 gr bietole

2 scalogni

200 gr crescenza

40 gr parmigiano reggiano

qb burro

qb sale

qb pepe

Come preparare le bietoline gratinate con crescenza





1) Pulite bene 600 gr di bietole. Intanto, fate bollite abbondante acqua salata. Tagliate poi 200 gr di crescenza a pezzetti, tritate anche 2 scalogni.

2) Sbollentate le bietole, raffreddatele e fatele asciugare su carta da cucina. Poi scottate anche la parte bianca e usate lo stesso procedimento. Rosolate quindi gli scalogni tritati in 40 gr di burro. A questo punto, aggiungete anche le bietoline e le parti bianche e fate saltare a fiamma alta per 5 minuti. Salate e pepate.

3) Imburrate una pirofila con 20 g di burro e fate strati alternati di bietole, crescenza e 40 gr di parmigiano reggiano. Terminate con fiocchetti di burro e pepe. Mettete la pirofila in forno caldo a 200° C e gratinate per 10 minuti.