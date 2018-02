La ricetta di un antipasto sfizioso, facile da preparare grazie alla presenza di una base pronta. La torta salata con pere, noci e zola è anche un piatto unico ideale per essere servito nei buffet in piedi o per un picnic. Da abbinare a una buona birra artigianale belga

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 confezione pasta sfoglia pronta

250 gr gorgonzola

1 pera Kaiser

50 gr gherigli di noce

qb pecorino romano

1 limone

qb pepe

Come preparare la torta salata con pere, zola e noci





1) Lavate 1 pera Kaiser e tagliatela a metà per la lunghezza, togliete il torsolo e fatela a fettine di circa 4 mm di spessore. Mettete le fettine di pera in una ciotola di acqua con il succo di 1 limone. Mettete da parte 6 mezzi gherigli di noce e mettete il resto dei 50 gr di gherigli in un foglio di carta da forno, poi pestate con il batticarne per tritarli.

2) Srotolate 1 disco di pasta sfoglia e mettetelo in una teglia con la sua carta da forno. Quindi, bucherellatene il fondo con la forchetta e spolverizzate con un paio di cucchiai di pecorino romano e il trito di gherigli.

3) Ora, unite anche le fette di pera sgocciolate e asciugate. Infine, ricoprite con 250 gr di gorgonzola a tocchetti. Decorate con i mezzi gherigli e terminate con 1 cucchiaio di pecorino. Pepate.

4) Mettete la teglia in forno già caldo a 180° C per circa 20 minuti. Prima di servire, lasciate riposare per 5 minuti e, se gradito, aggiungete un filo di miele fluido.