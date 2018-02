La ricetta di un antipasto raffinato ma semplice e rapido da preparare. Le tartellette di pasta brisée al salmone sono ottime in un menu di pesce ma diventano anche un aperitivo originale. Si abbinano perfettamente a un calice di prosecco ma non disdegnano uno spritz preparato a regola d'arte

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 confezioni pasta brisée fresca

qb brandy o cognac

10 steli erba cipollina

qb pepe rosa

150 gr robiola

qb olio extravergine di oliva

1/2 dado preparato per gelatina

1 limone

qb legumi secchi

qb sale

200 gr salmone affumicato

Come preparare le tartellette di pasta brisée al salmone





1) imburrate e infarinate gli stampini per tartellette. Quindi, stendetevi i 2 rotoli di pasta brisée sopra e, aiutandovi con il mattarello, tagliate la pasta a misura e poi fatela aderire agli stampi. Bucherellate con uno stecchino e rivestite all'interno con fogli di carta da forno inumidita e strizzata. Poi riempite con legumi secchi per la cottura. Cuocete in forno a 180° C per circa 15 minuti. Terminata la cottura, lasciate raffreddare dopo aver tolto i legumi e la carta.

2) Lavorate in una terrina 150 gr di robiola con un po' di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di brandy, un po' di sale e alcuni steli di erba cipollina tagliati fini. Disponete questa crema nelle barchette di brisée. Sopra ogni barchetta appoggiate poi una fettina dei 500 gr di salmone affumicato.

3) Preparate la gelatina portando a ebollizione 2,5 dl di acqua insieme a 1/2 dado di preparato per gelatina. Quando il dado si è sciolto, togliete dal fuoco e aggiungete 2,5 dl di acqua fredda, un paio di cucchiai di brandy e 2 cucchiai di succo di limone. Quindi, mettete il pentolino usato in acqua ghiacciata e mescolate per far raffreddare velocemente.

4) Spennellate ogni barchetta con la gelatina e poi lasciate raffreddare in frigorifero per 20 minuti. Una volta tolte dal frigo, decorate con bacche di pepe rosa e l'erba cipollina rimasta in steli.