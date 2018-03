Una ricetta semplice per un antipasto sfizioso. Le pizzette integrali alle verdure sono perfette per un menu vegetariano, per il buffet di un aperitivo con gli amici, per una festa last minute. Un antipasto salutare, da accompagnare a un pinziminio di verdure crude e a una birra artigianale fredda



95 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

250 gr farina 00

250 gr farina integrale

25 gr lievito di birra

1 cucchiaino zucchero

1 peperone rosso

1 peperone giallo

2 zucchine

2 cipollotti

1 melanzana

150 gr scamorza affumicata

1 spicchio aglio

qb sale

qb peperoncino in polvere

qb olio extravergine d'oliva

Come preparare le pizzette integrali alle verdure





1) Unite 250 gr di farina 00 e 250 gr di farina integrale. Quindi, diluite 25 gr di lievito di birra insieme a 0,5 dl di acqua tiepida. e a 1 cucchiano di zucchero. Aggiungete 3 cucchiai di farina e quindi impastate il tutto. lasciate lievitare coperto al tiepido per 30 minuti. Quindi impastate le due farine con 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un po' di sale, 1/2 cucchiaino di zucchero, 2 dl di acqua tiepida e, infine, il lievito. Impastate e formate una palla.

2) Ungete la palla di olio e poi mettetela in una terrina, incidetela a croce e fate lievitare per 2 ore. Intanto, cuocete 1 peperone rosso e 1 peperone giallo in forno caldo a 220° C per 40 minuti, girandoli. Dunque, dopo averli messi in un sacchetto, fateli raffreddare, puliteli e affettateli a listarelle. Pulite anche 2 cipollotti e 2 zucchine e affettate tutto nel senso della lunghezza. Tagliate a fette 1 melanzana. Cuocete le verdure a fette su una griglia. Fatele a pezzettini e mettetele in una terrina con 1 spicchio d'aglio tritato, un po' d'olio, peperoncino e sale.

3) Schiacciate l'impasto per far fuoriuscire l'aria e dividetelo in 12 parti uguali tra loro. Con le mani infarinate, impastate le parti e formate 12 dischetti di 1/2 cm di spessore. Disponete le pizzette su una teglia con carta da forno, disponetevi sopra le verdure grigliate e cuocete in forno caldo a 230° C per 12 minuti circa. Quindi, disponete sulle pizzette anche 150 gr di scamorza afffumicata grattugiata grossolanamente e cuocete per altri 10-12 minuti.