Lo sapevate che il cavolo rosso si può anche conservare e gustare, quando si desdera, come sfizioso antipasto o spuntino? Ecco la ricetta del cavolo rosso in agrodolce per avere vasetti di bontà subito pronti al consumo per accompagnare carne, pesce, salumi o formaggi

30 MINUTI

Ingredienti

175 ml aceto di lamponi

350 ml aceto rosso

2 foglie alloro

3 arancia

1 stecca cannella

2 cucchiai coriandolo

1 cucchiaino ginepro

1 cucchiaio pepe

qb sale

75 gr uvetta

2 bicchieri vino moscato

1 kg cavolo rosso

2 chiodi di garofano

1 cipolla

qb zucchero

Come preparare il cavolo rosso in agrodolce





1) Riducete 1 kg di cavolo rosso in 4 parti, togliete il torsolo e fatelo a pezzetti. Spellate 1 cipolla e tagliatela a fette. Quindi, mettete il cavolo e la cipolla a strati dentro un colino. Salate e zuccherate ogni strato, poi coprite con carta da forno e con un peso. Quindi lasciate sgocciolare una notte. Il giorno dopo, scicquate e asciugate tutto. Strizzate le verdure e fatele asciugare su carta da cucina.

2) Mettete la scorza e il succo di 3 arance con 175 ml di aceto di lamponi e 350 ml di aceto rosso, in una casseruola. Poi, aggiungete anche 1 stecca di cannella, 2 cucchiai di coriandolo, 1 cucchiaino di bacche di ginepro, 2 bichieri di vino Moscato, 1 cucchiaio di zucchero, 2 foglie di alloro e 1 cucchiaio di pepe. Scaldate a fiamma lenta e mescolate. Fate bollire per 2 minuti, spegnete il fuoco e lasciate e raffreddare. Dunque, riportate l'aceto a ebollizione e spegnete.

3) Mescolate il cavolo, la cipolla e 75 gr di uvetta in vasetti di vetro puliti e versatevi anche l'aceto speziato, le bacche e gli aromi. Schiacciate le verdure con il dorso del cucchiaio e battete i recipienti per togliere le bolle d'aria, chiudeteli e lasciate raffreddare. Conservate i barattoli in luogo buio, fresco e asciutto.