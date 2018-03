Il colosso dell’arredamento svedese partecipa alla Design Week 2018 con “Alla scoperta dell’infinito”, un’istallazione nell'ambito della mostra evento "INTERNI House in Motion"



IKEA si prepara a conquistare la Design Week con “Alla scoperta dell’infinito”, un’installazione realizzata con l’architetto Lorenzo Damiani che sarà esposta nell'ambito della mostra evento "INTERNI House in Motion" nella suggestiva cornice dell’Università degli Studi di Milano dal 16 al 28 aprile.





IKEA sposa il motivo conduttore della mostra evento di INTERNI legato agli spazi trasformabili, dove arredi e funzioni seguono l'evoluzione degli abitanti, con il suo tema dell’anno 2018 “Siamo fatti per cambiare”. Un concept che va al di là del semplice design, fortemente legato alla contemporaneità delle nostre vite: vite fluide in cui il concetto di famiglia cambia, si evolvono le relazioni e il modo in cui esprimiamo la nostra individualità, si modificano i luoghi che viviamo e il modo in cui li viviamo.





L’installazione “Alla scoperta dell’infinito” rielabora questi concetti e diviene metafora di un cambiamento di cui IKEA è da sempre protagonista, promuovendo infinite soluzioni di arredo.



Una piccola abitazione, idealmente trasportabile, con la presenza di una grande maniglia sul tetto, dalle forme archetipe e riconoscibili, racchiude un immaginario tridimensionale costituito da mobili che “si animano e trasformano” seguendo un processo di montaggio dai codici non sempre consueti. Superfici completamente rivestite da componenti modulari disposti in modo eterogeneo per creare un’unica composizione in cui l’elemento singolo sfuma nell'insieme: da guardare, toccare e calpestare, perché i mobili smontati, adagiati anche sul pavimento, raccontano di un’infinità modulare capace di soddisfare le più svariate esigenze. Così emergono arredi in divenire che possono eventualmente assumere funzioni “altre” in contrasto con la sequenza di alcuni mobili, completamente montati, che sfilano sulla passerella esterna. Una sensazione di movimento e cambiamento che allude alla trasformazione della casa.