Maniaci del design minimal Made in Japan questo nuovo indirizzo è per voi: da pochi giorni è entrato ufficialmente in attività il primo hotel MUJI del mondo. Già pronto il bis, sempre in Cina

Passata dall'essere un villaggio di pescatori con 30.000 abitanti fino al nuovo status di megalopoli da 14 milioni di residenti, Shenzhen, nella Cina sud-orientale, è la prima città al mondo a ospitare un hotel firmato MUJI.

L'azienda giapponese, sinonimo in tutto il mondo di design minimal, ha infatti scelta questa destinazioni dalla metamorfosi costante per debuttare nell'universo hotellerie, con una struttura che ricalca in ogni aspetto i principi identificativi del brand.

Nulla di meglio, insomma, per quanti desiderano provare un'esperienza fisica permeata dalla filosofia MUJI: nelle 79 camere da letto, nel ristorante, nella libreria e nell'immancabile store su due livelli ogni dettaglio ricalca la sobrietà e l'essenzialità della multinazionale fondata nel 1980.

E, naturalmente, anche le tariffe sono in linea con i trend aziendali, secondo un concept volutamente definito "anti-cheap". Per chi ama l'essenzialità senza fronzoli e al giusto prezzo.





MUJI Hotel Shenzhen: una panoramica





Legno e pietra si affiancano a colori naturali negli spazi interni del nuovo hotel. La struttura è stata realizzata nel distretto Futian, poco lontano dal centro delle città cinese, in un complesso multiuso di recente edificazione. La reception si trova al secondo piano, mentre le stanze da letto - 79 in tutte - sono posizionate tra il quarto e il sesto livello. Un mega-store monocarca Muji, aperto a tutti, è stato inoltre allestito al secondo e al terzo piano. A disposizione della clientela sono inoltre previsti il ristorante MUJI Diner, una palestra, tre sale conferenze, una biblioteca, aperta 24 ore su 24, con 650 volumi a disposizione, e un parcheggio privato. Photo: Courtesy of MUJI





Essenzialità in camera da letto





Con superfici variabili da 26 a 61 metri quadrati, le camere sono disponibili in cinque varianti. Per nella eterogeneità delle dotazioni e degli arredi previsti nei diversi formati, comune a tutte le stanza è lo sforzo profuso nell'assicurare un sonno rigenerante e un relax ottimale. Per questo l'illuminazione interna può essere modulata sulla base delle esigenze personali e sono stati scelti materassi di alta qualità. Prodotti da bagno e asciugami sono di produzione MUJI. Photo: Courtesy of MUJI





Un'estetica senza fronzoli





Essenzialità e coerenza formale hanno guidato la scelta delle finiture interne, dei rivestimenti e degli arredi che sicuramente incontraranno il favore di quanti, soprattutto in viaggio, sono alla ricerca di spazi semplici e funzionali, ma mai anonimi. Photo: Courtesy of MUJI





All'insegna della cura del corpo





Mentre l'uso prodotti locali e di stagione contraddistingue le proposte gourmet del ristorante interno all'hotel, la cura del corpo e il benessere sono tra le priorità dell'offerta wellness. Attrezzature moderne e affidabili sono state scelte per la palestra, aperta sulla città da una generosa vetrata. Photo: Courtesy of MUJI





Prossimamente, anche a Pechino e Tokyo





E non finisce qui! La notizia dell'apertura di Muji Hotel Shenzhen, avvenuta lo scorso 18 gennaio, è stata accompagnata dall'annuncio dei prossimi step che l'azienda intende mettere a segno in questo specifico settore. Il 20 marzo 2018 si alzerà il sipario sulla struttura ricettiva realizzata a Pechino; nella primavera 2019 sarà finalmente la volta del Giappone, con un hotel in apertura nell'elegante quartiere di Ginza, a Tokyo. Photo: Courtesy of MUJI