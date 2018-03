Avete una camera da letto molto piccola e non sapete cosa farvene? Ecco dieci consigli per per sfruttarla al massimo

Se avete un appartamento di dimensioni ridotte, o un monolocale, le probabilità che la vostra camera da letto sia molto piccola sono altissime.

Certo, può essere intima e accogliente, ma a lungo andare rischia di diventare un po’ opprimente. Come farci entrare tutto, dal letto allo spazio essenziale per i vestiti? Vediamo dieci soluzioni per la nostra piccola camera.





Comodino fluttuante

Per molti il comodino è irrinunciabile, per avere vicino ciò che occorre senza necessariamente alzarsi dal letto. Per evitare di caricare lo spazio accanto al letto con un mobile “pieno”, si può optare per un comodino a muro, mantenendo libero lo spazio sottostante.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Testiera o libreria

Se non avete abbastanza mensole e una libreria in camera proprio non ci sta, potete considerare l’idea di una testiera del letto che abbia lo spazio per organizzare la vostra piccola biblioteca, sempre a portata di mano.

Photo credit: potterybarn.com

Sotto il letto

Una delle migliori invenzioni salva-spazio, i letti con vano contenitore sono una soluzione intelligente per sfruttare al meglio ogni centimetro della vostra stanza. Perfetti per organizzare e riporre le cose più ingombranti.

Photo credit: potterybarn.com

Scrivania da parete

Se lavorate da casa, studiate, o semplicemente vi siete stufati di dover usare sempre il tavolo della cucina, esistono delle soluzioni per aggiungere un piccolo “workspace” in pochi metri quadrati. Una possibilità è la scrivania da parete, minimal ma funzionale.

Photo credit: ikea.com

Ai piedi del letto

Se abbiamo tenuto in considerazione la testiera, non possiamo trascurare i piedi del letto. Una cassapanca può essere una soluzione perfetta per tenere in ordine la camera, senza necessariamente occupare troppo spazio.

Photo credit: maisondumonde.com

Comodino e cassettiera

Quando si deve risparmiare spazio i mobili con doppia funzione sono i nostri alleati. Si può provare ad esempio a utilizzare una cassettiera (in cui riporre i vestiti che non ci stanno nell’armadio) anche come comodino.

Photo credit: antropologie.com

Luce salva-spazio

Se vi piace leggere prima di addormentarvi vi servirà per forza una lampada. Se volete risparmiare il poco spazio sul comodino, o se il comodino proprio non lo avete, potete considerare di installare una lampada da parete.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Abiti in vista

In una camera da letto davvero troppo piccola, le possibilità di farci entrare un armadio sono quasi nulle. Per sistemare i vostri vestiti in poco spazio potete optare per uno stand appendiabiti.

Photo credit: maisondumonde.com

Camera su due piani

Old but gold: il letto a soppalco. Se la superficie della vostra camera da letto è davvero ristretta, gli arredi si possono ridistribuire su due livelli. Tolto il letto, avrete molto più spazio disponibile per posizionare il resto della camera.

Photo credit: ikea.com

Palette semplici

Per non sovraccaricare l’ambiente già ridotto, potete provare a tenervi su colori neutri e palette semplici, sia per le pareti che per mobili e tessili, per rendere la camera da letto accogliente e rilassante.

Photo credit: hm.com