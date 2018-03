Ecco a voi la nuova collezione Zara Home dedicata alla Primavera/Estate 2018: un omaggio ai più intimi dettagli di una stagione che non vediamo l'ora di accogliere tra le mura di casa

Ogni volta che ci troviamo ad accogliere una nuova stagione c’è qualcosa che ci mette naturalmente di buon umore. Con la primavera poi, ci viene particolarmente facile.

Zara Home rende questo scenario ancora più frizzante presentando la nuova collezione Primavera/Estate 2018 all’insegna di palette tenui e stampe delicate, velluti leggeri e tessuti naturali come lino e cotone. Un delizioso omaggio alla più romantica delle stagioni, quella che si nutre di luce, dolcezza, eleganza e leggerezza cromoterapica.





Le stampe sono prettamente floreali, le palette si esprimono attraverso la delicatezza dei pastelli, le forme prendono in prestito la bellezza delle foglie di gingko biloba, la rigogliosa freschezza della felce e la collezione è una vera e propria esplosione in fiore.

In Bloom, Florist Collection evidenzia trame naturali, tinte che sfumano dal rosa al marrone passando per il verde smeraldo, e le cromie ci riportano tra la natura più selvaggia. Ad impreziosire l’ambiente non mancano pezzi in oro, per una tocco di ricercata raffinatezza.





In camera da letto, in salotto, così come in bagno, la collezione decora gli interni con naturalezza ed eleganza. Argenteria brillante, sottobicchieri e tazze marmorizzate a forma di foglia, dettagli in pelle naturale, il tutto avvolto da un’atmosfera fresca e rigenerante.

I vostri interni si trasformano e diventano sempre più accoglienti, la vostra casa vivrà di luce propria e di uno stile straordinariamente unico.

Sentite già il profumo di primavera?





Photo Credits: Zara Home