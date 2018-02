Ad ogni camera il consiglio Feng Shui più adatto: ecco come rendere la vostra casa un ambiente felice, salutare ed accogliente

Se avete già sentito parlare di Feng Shui, i suoi principi di armonia e prosperità da vivere anche tra le mura di casa non vi saranno di certo nuovi. E quale momento migliore di questo per creare un ambiente sereno che vi faccia sentire perfettamente a vostro agio?

Secondo questa disciplina orientale infatti le case sono il riflesso dei loro occupanti. Va da sé che se una parte di questi spazi manca, viene trascurata o ha un'energia negativa, ciò si riflette anche nella vita di chi vi abita.

Ecco allora 10 trucchi ispirati ai principi del Feng Shui per creare un ambiente felice, salutare e accogliente e migliorare l’aspetto di ogni camera per accogliere tutta l’energia legata alla vita, al lavoro e al vostro successo. E se nulla dovesse cambiare, avrete sicuramente investito del tempo per riorganizzare la vostra casa e renderla decisamente più bella e vivibile... e non è poco!







1. Ingresso

Simbolo di prosperità e accoglienza, la porta d'ingresso dovrebbe sempre essere in perfette condizioni, così come la zona circostante. Posizionate una ghirlanda sulla porta e una pianta verde e rigogliosa nelle vicinanze per attirare energia positiva dentro casa, non dimenticando la giusta illuminazione. Photo credits: Pinterest / parkandoak.com



2. Corridoio

Che si snodi lungo tutte le camere dell’appartamento o ne raccolga solo in parte, il corridoio rappresenta la via principale della casa ed è buona abitudine mantenerlo in ordine e libero da ingombri di ogni tipo, affinché l'energia vi possa circolare. Utilizzate ripostigli e armadi per riporre indumenti e scarpe al suo interno e non dimenticate uno specchio, candele, fiori e un po’ di verde per caricare lo spazio di positività. Photo credits: Pinterest / homedecordesigns.info





3. Salotto

Il luogo del relax e della condivisione per eccellenza merita uno spazio ampio e ordinato, con mobili proporzionati. Le porte vanno lasciate aperte e libere da ostacoli, mentre il divano va posizionato contro o in prossimità di un muro per fornire supporto a chi si siede. L’energia e l’armonia della camera viene potenziata da una lampada da posizionare nell'angolo della stanza diagonalmente opposto alla porta di ingresso. Photo credits: Pinterest / instagram.com



4. Cucina

Tra le camera più importanti della casa, la cucina è un vero spazio vitale perché rappresenta il nutrimento e l'armonia dei rapporti di chi vi abita. Banditi colori troppo accesi o scuri come il nero e il rosso, che ricordano incidenti con fiamme e acqua, così come sarebbe opportuno non posizionare il lavello e il fornello l'uno di fronte all’altro, perché di cattivo auspicio per l’armonia della coppia. Photo credits: Pinterest / Studio McGee



5. Sala da pranzo

Esattamente come la cucina, la sala da pranzo e il suo tavolo sono molto importanti per il Feng Shui perché sono gli spazi in cui si condivide e ci si concentra sul cibo. I fiori freschi non dovrebbero mai mancare, mentre per ottimizzare l'energia in questo spazio, sarebbe opportuno posizionare uno specchio sul muro per riflettere il tavolo da pranzo. Photo credits: Pinterest / Bianca Burkov



6. Camera da letto

Meglio se posizionata nella zona più appartata della casa, la camera da letto dovrebbe essere di un colore neutro per favorire un sonno ristoratore. Importante anche la posizione del letto, la cui testata va sempre contro un muro e possibilmente non in linea con la porta. Per il gioco degli equilibri e delle simmetrie, posizionate due comodini uguali su entrambi i lati del letto e collocatevi delle lampade dalla luce soffusa e qualche candela per creare la giusta atmosfera rilassata. Photo credits: Pinterest / Sheneka Black



7. Stanza dei bambini

Esattamente come la camera da letto, la camera dei bambini dovrebbe trovarsi in una zona appartata con la testata del letto possibilmente rivolta verso sud-est/sud-ovest per aumentare la creatività e la socialità e offrire al bambino il meglio in arrivo. Tonalità chiare e pastello, pavimenti in legno naturale e una giusta illuminazione a parete sono i punti essenziali di questa camera, mentre carillon e girandole appese al soffitto e quadretti in tessuto come decorazioni generano un effetto equilibrante e richiamano energia vitale. Photo credits: Pinterest / instagram.com



8. Ufficio

Posizionata in modo da avere sempre il controllo su tutto ciò che avviene intorno, la scrivania deve essere squadrata per dare senso di radicamento e sempre in ordine e sgombra per accogliere le novità positive. Quadri e fotografie di paesaggi e distese paradisiache aiutano a spaziare con la mente, mentre la presenza di piante favorisce un ambiente disteso e rilassato. Prestate particolare attenzione alle apparecchiature elettriche e se il lavoro richiede delle riunioni e lo spazio lo consente, abbiate sempre a disposizione un tavolo rotondo o ovale per favorire la comunicazione orale e visiva tra i partecipanti. Photo credits: Pinterest / nooshkids.blogspot.com



9. Bagno

Non c’è bisogno del Feng Shui per sapere che il bagno deve essere sempre pulito, con la porta chiusa e il coperchio del WC abbassato. Figurativamente, l’acqua prosciuga la ricchezza, meglio quindi inserire nell’arredamento qualche pianta che, immergendosi nell’acqua rallenta il flusso di ricchezza ed energie che scorrono via. Photo credits: Pinterest / bekieowens.com



10. Giardino

Sono poche le persone che possono vantare un giardino in prossimità della casa, in ogni caso verande, terrazze e spazi verdi rappresentano il futuro ed è opportuno che siano sempre tenuti in buone condizioni e belli da vedere. Piante e fiori vanno sempre curate così come eventuali recinti e muri, supporti essenziali per gli abitanti della casa. Photo credits: Pinterest / loves.cucchiaio.it