La festa degli innamorati si avvicina e Flying Tiger Copenhagen presenta una collezione speciale per festeggiare l’amore. Scopritela in anteprima con noi

Romantici d’Italia - e non solo - preparatevi. La festa di San Valentino è vicina e per celebrarla come si deve il brand low cost danese di home decor e oggettistica per la casa Flying Tiger Copenhagen ha dedicato un’intera collezione di decorazioni e piccoli oggetti proprio a lui: l’amore.

Per i più entusiasti ci sono palloncini e festoni - rigorosamente a forma di cuore - per decorare la sala da pranzo in vista di una cenetta romantica a due o, perché no, la camera da letto per il dopocena. Ci sono poi piccoli accessori per la tavola come cannucce, tovaglioli, candele - rigorosamente rosse - e decori per dolci.

E fra cuscini in velluto rosso, scritte gonfiabili e nastri adesivi pieni di messaggi d’amore c’è pure un cuore “anatomico” antistress.

Che poi non si dica che siamo troppo romantici!

La collezione Flying Tiger Copenhagen per San Valentino Scatola in latta con decorazione a forma di cuore.



Nastro decorativo o Washi Tape con cuori, baci, messaggi d'amore e chi più ne ha più ne metta.



Cannuccia a forma di cuore.





Immancabili, i palloncini rossi a forma di cuore.



Piccole decorazioni a forma di cuore per decorare e arricchire la tavola.



Festone a forma di cuore.





Candela, ovviamente rossa.



E per i più anticonformisti, un cuore anatomico antistress.



Antistress a forma di cuore.





Morbido e rosso in cuscino in velluto a forma di cuore.



Scritta "LOVE" gonfiabile: perfetta per immortalare il vostro amore su Instagram.



Tovaglioli a tema.





