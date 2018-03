Lo stile che amiamo rivela ogni dettaglio della nostra personalità, anche quello più intimo. Non siete convinti? Leggere per credere

L'arredamento d'interni che scegliamo rivela la nostra personalità, molto più di quanto immaginiamo.

Inconsciamente riflettiamo ogni singola parte di noi stessi e ogni nostro desiderio nei più piccoli dettagli, nelle forme, nelle sfumature delle tinte, negli intrecci dei tessuti che amiamo toccare.

Sapersi descrivere a parole spesso è un esercizio che risulta difficile, ma se chiudete gli occhi la casa dei vostri sogni saprete immaginarla in maniera esemplare, perché è già dentro di voi.

Curiosi? Scopri che cosa il tuo stile rivela della tua personalità!









Stile Eclettico

Siete coraggiosi, creativi e decisamente sorprendenti. Le epoche si sommano e i colori sfumano l'uno nell'altro, proprio come le molteplici sfaccettature del vostro carattere. Ogni scelta sembra essere in contrasto l'una con l'altra, eppure il risultato è sempre vivace e armonico. Avete voglia di lasciare che gli altri vi scoprano pian piano, permettendogli di entrare nel vostro mondo straordinario.





Stile industriale

Gli oggetti che caratterizzano questo stile rivelano la loro natura autentica attraverso i segni del tempo, proprio come voi, che non avete paura di mostrarvi per quello che siete. Siete dinamici, amanti della vita, e la vostra personalità è in continuo mutamento proprio come l'arredamento dei vostri interni, che cambia giorno dopo giorno, rinnovandosi.





Stile minimal

Siete autentici, raffinati e decisamente eleganti. Lo stile minimalista rappresenta il rifugio degli amanti della modernità, rende i nostri interni più luminosi e più facili da vivere, seppur possa sembrare piuttosto freddo a prima vista. La maggior parte delle persone sedotte da questo stile sono dirette, sono determinate e sanno come circondarsi di persone giuste.





Stile scandinavo

Geometrie morbide e dettagli tradizionali, nuance pallide ma seducenti. Le linee sono semplici e ben poco decorose, eppure voi siete estremamente decisi. Le vostre idee sono (quasi) sempre nitide, siete straordinariamente pratici e aperti alle novità.









Boho Chic

Suggestioni hippie e seventies, divertimento e contrasti luminosi. Parola d'ordine? Libertà. Sì, voi siete liberi, liberi dai pregiudizi, liberi dai doveri, liberi dai vincoli. Vi piace essere al centro della scena, ma con classe... siete contagiosi!

Photo Credits Cover: Maisons Du Monde