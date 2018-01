Ville over-size? Mini appartamenti? Case compatte? Numeri (e regolamenti) alla mano, facciamo chiarezza sulle dimensioni minime previste per ogni stanza

Alle prese con l'acquisto della prima casa? Con l'inizio del nuovo anno avete scelto di intraprendere la ristrutturazione dell'immobile nel quale vorreste andare a vivere entro l'anno? In entrambe le circostanze, tra gli aspetti da tenere in considerazione rientra la corretta dimensione dei singoli vani.

Regolamenti comunali, diversi città per città, e norme generali definiscono infatti le metrature per le varie funzioni, fissando criteri che assicurano di vivere bene - e il più comodamente possibile - nelle abitazioni private.

Tra novità e conferme, è buona regola dare un'occhiata alle linee guida: un modo semplice per ridurre il margine di errore e pianificare il progetto di architettura di interni - meglio se con la guida di uno specialista del settore! - nel segno del benessere e del rispetto dei principi fissati.





La cucina

L'ambiente destinato alla conservazione e preparazione dei cibi - spesso utilizzato anche per il loro consumo - deve rispondere a specifici requisiti igienico sanitari, a una rigorosa impostazione distributiva, al rispetto delle dimensioni minime. Obiettivo? Svolgere in sicurezza e comodità le funzioni previste.

Qualche esempio? Non dimenticate di prevedere almeno un metro di spazio libero davanti alla lavastoglie, per i necessari passaggi di carico/scarico; considerate che la tradizionale profondità delle basi di 60cm - ma sul mercato sono presenti anche soluzioni che arrivano a 80cm -; la visibilità sul piano di lavoro e l'effettiva attitudine dello stesso al ruolo previsto dipende dalla corretta proporzione tra piano di lavoro e altezza/dimensioni dei pensili. Photo Credits: pinterest.com/ffria14





La zona giorno

È pari a 14 metri quadrati la dimensione minima prevista per il soggiorno. All'interno di tale "quota" può essere compreso, come spesso accade nelle case piccole, anche l’angolo cottura: l'alternativa compatta ed efficiente al vano cucina autonomo.

Molti gli espedienti che si possono mettere in campo per armonizzare l'arredamento della zona giorno e migliorare eventuali sproporzioni. Tra i suggerimenti sempre validi rientra il rispetto di una "zona di tolleranza" tra divano e tavolo basso d'appoggio, disposto frontalmente, pari a circa 40cm.

Gli arredi fondamentali di questo ambiente - divano e poltrone - sono ormai disponibili in un'ampia gamma dimensionale; vale la pena ricordare che un classico due posti è una larghezza non inferiore a 90 cm e una lunghezza tra 140 e i 200 cm. Photo Credits: pinterest.com/bloglovin





La camera da letto

La dimensione minima per una camera da letto è pari a 9 metri quadrati - nei casi in cui la stanza è destinata a una sola persona - ma si sale a quota 14 mq nelle stanze da letto matrimoniali.

A partire da questi parametri generali, occorre quindi agire guidati da logica e criterio nella scelta degli arredi. Le misure standard di un letto matrimoniale, ad esempio, sono pari a 160x190 cm (a disposizione anche modelli di 160x200 cm e superiori). Qualora le dimensioni delle pareti di fondo siano ridotte, vale la pena prevedere alternative alla tradizionale coppia di comodini, come piani a ribalta richiudibili. Un espediente per evitare, ogni giorno rifacendo il letto, di trovarsi alle prese con un disagio "cronico". Photo Credits: pinterest.com/bloglovin





Il bagno

Meritevole di una trattazione specifica, il bagno può essere ricavato anche in vani di dimensioni estremamente contenute e provvisti di aereazione forzata.

Nell'ampia varietà spaziale, i punti fermi restano legati agli standard dei sanitari effettivamente reperibili sul mercato: in linea generale i lavandini dispongono di una larghezza 60 cm e di una profondità di 45/50 cm; il water ha una larghezza di 40/45 cm per una lunghezza di 60 cm e nel suo posizionamento andrebbe previsto una spazio di pertinenza pari a 15/20 cm lateralmente e 70 cm frontalmente. Eterogenea, dal punto di vista dimensionale, la gamma delle vasche da bagno e dei piatti doccia disponibili. Photo Credits: pinterest.com/Free095





Attenzione alle altezze!

Ragionare esclusivamente in termini di metri quadrati calpestabili e di dimensioni degli arredi è riduttivo. Soprattutto al momento dell'acquisto, è fondamentale valutare che ciascun vano della casa disponga dell'altezza minima consentita, fissata in Italia a 2.70 metri.

Questo parametro può scendere a quota 2.40mt per i vani definiti "accessori": corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. Specifiche normative, infine, regolano le dimore in palazzi storici, anche quelle sottoposte a vincoli, le mansarde e i sottotetti; in questi ultimi due casi, tra gli aspetti da considerare rientra il rapporto aero-illuminante, legato alla corretta illuminazione e alla ventilazione degli ambienti. Photo Credits: pinterest.com/fabiannarossa





L'importanza delle aperture

Ricambi di aria e superfici trasparenti vi sembrano, all'apparenza, un parametro di seconda importanza? Nulla di più sbagliato. Andrebbe sempre tenuto a mente che, per definirsi tali, cucina, zona giorno e zona notte devono essere dotate di finestre apribili con una superficie di almeno 1/8 del pavimento della stanza.

Gli ambienti accessori, come il bagno, possono prevedere aerazione ed illuminazione artificiali, ma sempre nel rispetto del regolamento vigento nella città in cui è situato l'immobile. Photo Credits: pinterest.com/bloglovin