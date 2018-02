Ecco le piante perfette per vostra camera da letto che conciliano il riposo

Dormire bene? Non solo una questione di ambiente ma anche di piante. Sfatata la credenza che averne in camera da letto è nocivo, tra gli esperti di arredamento e le bacheche dei social network è tutto un fiorire (letteralmente) di piccoli giardini nel luogo adibito per eccellenza al sonno. E c’è davvero un buon motivo.



Secondo infatti numerosi studi (anche la NASA è intervenuta a riguardo) avere un po’ di verde nelle nostre camere da letto concilierebbe il sonno calmando una serie di fastidiosi disturbi e riducendo i livelli di stress. Che si tratti dunque di piante o aromi sprigionati da particolari fiori, aggiungerne nei nostri spazi non è solo uno sfizio di arredamento da copertina, ma un vero toccasana per la nostra salute.

Ecco allora 6 piante perfette per la vostra camera da letto e il vostro benessere che potrebbero regalarvi, già da stasera, un lungo e meritato sonno ristoratore.







1. Aloe vera

Conosciuta come la “pianta dell’immortalità”, l’aloe vera è un’ottima soluzione da appartamento dai molteplici vantaggi. Non è infatti solo una pianta facile da mantenere in vita e dai potenti effetti lenitivi, ma, come indicato dalla NASA, è anche in grado di migliorare la qualità dell’aria emettendo ossigeno durante la notte, che per noi si traduce in una migliore qualità del sonno. Photo credits: Pixabay / Stock Snap



2. Lavanda

Tra le piante più colorate e dal forte potere rilassante e calmante, la lavanda rilascia un profumo intenso e piacevole. Dite pure addio ad ogni altro tipo di essenza: averla in camera da letto vi aiuterà a fare sonni decisamente tranquilli. Photo credits: Unsplash / Eddie Garcia



3. Gelsomino

Il suo profumo inebriante corrisponde ad un effetto gentile e calmante sul corpo e sulla mente. Secondo gli studi il gelsomino riduce infatti i livelli d’ansia migliorando non solo la qualità del sonno ma anche l’attenzione e la produttività il giorno successivo. Photo credits: Pixabay / Watsilchum



4. Edera comune

Inserita anch’essa tra le piante che secondo la NASA purificano l’aria, l’edera comune è elegante e facile da coltivare. Attraverso le sue foglie pare sia in grado di filtrare l’aria assorbendo grandi quantità di formaldeide e per questo motivo è particolarmente utile per coloro che soffrono di problemi d’asma. Un altro motivo per averne in casa in grandi quantità? Aiuta a ridurre la muffa nell’aria fino al 94%. Photo credits: Unsplash / Eddie Garcia



5. Spatafillo

Dalle forme gentili ed eleganti, lo spatafillo è ottimo per liberare l'aria da agenti chimici, formaldeide, muffe e altri tipi di allergeni. Il tutto si traduce in un sonno più tranquillo e allergie e gole secche ridotte soprautto durante la notte. Photo credits: Pixabay / mfiol



6. Gerbera

Avere delle gerbere colorate in camera non solo renderà il vostro spazio improvvisamente più luminoso, ma anche rigenerato e con un’aria più pulita e facile da respirare soprattutto durante il sonno. Non vi resta che correre a farne scorta nelle vostre tonalità preferite. Photo credits: Pixabay / Nile