Quando le stelle influenzano anche i gusti in fatto di design: a ciascun segno l’oggetto più caro, scopriteli tutti con noi

Lasciarsi ispirare dalle stelle per scoprire l’arredamento che fa più al caso nostro? Per molti potrà essere anche uno gioco, ma l’oroscopo la dice lunga sulle inclinazioni di ognuno di noi, gusti compresi. Curiosi di saperne di più sul vostro segno zodiacale e su come esso influisca sulle scelte di stile in casa? Scorrete fino alla vostra voce e scoprite il prossimo regalo da comprare per la vostra casa.





Ariete

Forte e deciso, ama circondarsi di nuovi stimoli e vivere in spazi con dettagli stravaganti e colori brillanti. Per lui niente di meglio che una sedia di design dal colore acceso per incanalare tutta l’energia che emana. Photo credits: Pinterest / avotakka.fi

Toro

Il gusto raffinato è una caratteristica molto evidente del Toro, al quale piace vivere nel lusso prediligendo linee pulite e schemi semplici. Un qualsiasi dettaglio bello da vedere e di grande comfort stimolerà il suo bisogno di armonia e un bagno moderno e a vista farà della sua vita un vero capolavoro. Photo credits: Pinterest / apartmenttherapy.com

Gemelli

Vista la loro duplice natura, i Gemelli hanno interessi diversi, adorano intrattenere e sono anche molto organizzati, pur vivendo in un caos piacevole di stili e tendenze. Un portagioie boho-chic funzionale ed elegante, si adatterà alla perfezione alla loro duplice personalità. Photo credits: Pinterest / mysstunningjewelry.com

Cancro

Nostalgico e affettuoso, il Cancro ha un cuore romantico e ama gli spazi accoglienti e invitanti da condividere con la famiglia. La sua casa a volte può sembrare un viaggio indietro nel tempo, per le foto conservate e le ispirazioni vintage. Una poltrona imbottita in un bel salotto sarà il suo pezzo di design del cuore. Photo credits: Pinterest / Joey Onderwater

Leone

Re della savana come nella vita di tutti i giorni, forte, audace e a tratti narcisista, il Leone ama vivere in case piene di colori e con molti specchi, purchè dalle linee semplici, per bilanciare il suo stile che non passa di certo inosservato. Photo credits: Pinterest / Bloglovin'

Vergine

I Vergine sono sofisticati e perfezionisti e devono vivere in case dalle linee pulite, eleganti, senza confusione e soprattutto di buon gusto. Per loro l’ideale sarebbe un qualsiasi elettrodomestico da cucina chic e multifunzionale: aiutano a preparare il cibo in modo efficiente e adornano splendidamente la cucina. Photo credits: Pinterest / counterdepthrefrigeratorz.com

Bilancia

Amanti del bello e dell’estetica, i nati della Bilancia amano il ritorno al passato, i toni neutri e un aspetto della casa gradevole allo sguardo. Una apparecchio vintage da mostrare in salotto è per il loro gusto perspicace semplicemente stravagante e perfetto. Photo credits: Pinterest / Arlene McKnight

Scorpione

La loro passionalità si riversa in una casa dagli ambienti essenziali declinati in colori forti e decisi. Amano creare un rifugio privato e tendono a raccogliere oggetti in modo ossessivo e una lampada di design con la sua struttura scolpita sazierà pienamente il loro bisogno di glamour ed elementi moderni. Photo credits: Pinterest / makeover.nl

Sagittario

Il legno e lo stile etnico soddisferanno lo spirito intraprendente e avventuroso di questo segno. Bohémien ed eclettico, ama collezionare pezzi insoliti e colorati in un mix and match in cui i materiali naturali si uniscono a souvenir di viaggi lontani e particolari ricercati. Per lui con un tappeto etnico o intrecciato a mano si va sul sicuro. Photo credits: Pinterest / Samantha Hammack

Capricorno

Amante del bello e delle tendenze, il Capricorno adora gli ambienti funzionali e uno stile essenziale che soddisfino i suoi tanti interessi. Tra i tanti, ci sono anche i libri, che amerà collezionare in giro per casa e che proverà a raccogliere in librerie moderne soprattutto in salotto. Photo credits: Pinterest / blogarredamento.com

Acquario

Creativo e stravagante, ama gli open space, le atmosfere conviviali e gli oggetti insoliti, predilige i toni del blu e si trova a proprio agio in ambienti ventilati e con grandi finestre. Meglio ancora mentre si dondola su una sedia a uovo baciato dal sole. Photo credits: Pinterest / thestylishgypsy.tumblr.com

Pesci

Sognatori ed emotivi, i Pesci hanno spesso bisogno di solitudine. Il loro spazio ideale deve avere una zona tranquilla dove possono riposare e coccolarsi e, amando l’acqua, quale luogo migliore del bagno per rilassarsi in un mare di schiuma e bolle di sapone? Un vassoio da vasca per raccogliere i prodotti di bellezza o semplicemente guardare una serie tv durante un bagno caldo per loro è l’ideale. Photo credits: Pinterest / Decor8