Elegante e sofisticato, il marmo è perfetto tra le mura di casa, specialmente in bagno. Scoprite con noi il perché

Il marmo, con il suo indiscusso fascino, sembra essere tornato molto popolare fra le mura di casa. Gli interni si vestono di ricercata eleganza, attraverso le sue delicate venature.

Questo prezioso materiale si forma grazie ad un processo metamorfico di rocce sedimentarie che da vita ad uno mosaico di cristalli di calcite e dolomite. Il colore del marmo dipende dalla presenza o meno di impurità minerali e più è bianco più è puro e prezioso.

La usa lucentezza riflette straordinariamente la luce naturale ed è spesso selezionato come materiale di rivestimento per il bagno.

È un prezioso passpartout

Il marmo è un elemento estremamente versatile da abbinare ad altri materiali e colori. Per rendere un ambiente ancor più prezioso provate ad accostarlo all'ottone e al nero, vi sembrerà di svegliarvi in una reggia.

È perfetto per il mix&match

Il marmo è spesso la base ideale per accogliere un mix di interessanti combinazioni. Da solo è straordinario, ma quando accostato a legno e metalli diventa sublime.

È minimale ed elegante

Molto raffinato è il binomio bianco-nero associato al marmo. Immaginate di avere il piano in marmo chiaro con sfumature polvere appena accennate e soltanto il bianco e il nero come elementi di colore nel resto dello spazio. La resa è decisamente armoniosa ed elegante.

È un materiale creativo

Il marmo può essere facilmente adattato alle forme più creative. Se avete voglia di un rivestimento un po' diverso non dovete rinunciare alleleganza delle sue lastre, perché potete trovare soluzioni creative inaspettate proprio grazie alla sua versatilità.

È perfetto per i più audaci

Per i più audaci e soprattutto per chi vuole uscire dagli schemi del bianco non fatevi ingannare dai limiti e sfoggiate quanto più colore vi è concesso. Il marmo non stanca mai ed è in grado donare all'ambiente un'aria lussuosa ma leggera.

È bellissimo insieme ai colori

Lo abbiamo proposto con il bianco e il nero, ma il marmo è perfettamente adattabile a qualsiasi altra palette. Avete mai pensato di abbinarlo al rosa confetto? Forse no, ma giudicate voi stessi dall'armonia ottenuta.

È luminoso

Non esiste un altro materiale in grado di riflettere la luce in maniera tanto memorabile. Scegliete il marmo anche in spazi piccoli e poco luminosi, poiché vi aiuterà a illuminare l'ambiente.

È un classico senza tempo

Delicato ma deciso, raffinato ma concreto, il marmo bianco di Carrara è uno dei più richiesti in assoluto. Le sue sfumature donano alle superfici una grande intensità e un'indiscutibile qualità estetica.

È semplice ma importante

Nella sua semplicità il marmo è in grado di dare importanza a qualunque angolo di casa. E' possibile abbinarlo a elementi vintage per un twist un po' retrò, oppure a elementi di design per un tocco più contemporaneo.

Esiste in 1000 varietà

Il marmo dona alle superficie effetti ottici molto suggestivi, giochi cromatici chiaroscuri incredibilmente seducenti. Laddove potete sfruttarne l'unicità delle venature, provate a lasciare l'ambiente il più pulito possibile per esaltare le sue peculiarità.

