Il brand francese di arredamento e decorazione presenta le sue nuove collezioni per la primavera 2018 in un trionfo di luce, femminilità e voglia di naturalezza. Scopritele con noi



Maisons du Monde anticipa l’arrivo della primavera 2018 con cinque collezioni dall’ispirazione naturale e femminile.



Si chiamano «Golden Oasis», «Green Market», «Cabane», «Suzon» e «Hacienda» e seppur diversissime per colori, temi e ispirazioni, sono accomunate dalla voglia di outdoor, di colore, di freschezza e di novità.

Scopritele con noi.





La tendenza «Golden Oasis»



L’oro, diciamoci la verità, non passa mai di moda e trova in ogni stagione una nuova ispirazione. Per la primavera 2108 di Maisons Du Monde è etnico, con un tocco tropical e chic.

In questa declinazione lo troviamo abbinato ad una gamma cromatica molto ristretta: bianco e sabbia naturale, nelle infinite declinazioni dei materiali naturali come legno, lino e ceramica. Femminile e caldo, anticipa l’estate con stile ed eleganza.



La tendenza «Green Market»



La primavera è la stagione in cui forse di più sentiamo la voglia di verde e naturalità e questa tendenza risponde proprio a questa esigenza, con un perfetto mix di arredi e decorazioni che abbinano materiali grezzi e “vivi” a tocchi di green. Particolare attenzione è prestata ai complementi destinati alla cucina e alla tavola, con mise en place che abbinano il verde, il bianco e il nero alle calde venature del legno naturale.

La tendenza «Cabane»



Cosa importa se fuori nevica e le temperature sono ancora vicine allo “zero”? Con gli arredi e i complementi della tendenza «Cabane» è già estate. Basta poco: un pesce sul muro, cesti di vimini, materiali naturali, blu, bianco a un piccolo paradiso marino. Le mille tonalità dell’oceano - dai blu più cupi e intensi agli acquamarina eterei e luminosi - si fondono con i materiali naturali e con i colori della spiaggia, in un perfetto mix che non stanca mai.

La tendenza «Suzon»



Non c’è primavera senza fiori? Ecco la tendenza «Suzon» a soddisfare la voglia di boccioli, petali e corolle colorate, in un mix perfetto di colori pastello e materiali luminosi e leggeri. Dai cuscini alla mise en place tutto è permeato da uno spiccato gusto femminile, chic quanto basta per non stancare e accompagnarci con dolcezza fino all’estate.

La tendenza «Hacienda»



Tutti sotto il sole di una “hacienda” messicana con questa tendenza d’arredo solare, vitaminica, piena di gioia contagiosa. L’unica regola è: osare! Con parrern, materiali e colori in un mix&match votato alla condivisione e al relax. Colori predominanti quelli del sole e della terra: giallo, rosso, ocra e terra bruciata. L’estate non è poi così lontana.