Arriva da IKEA una nuova ventata di energia grazie alla collaborazione con la fashion activist Bea Åkerlund



«B. WHO YOU ARE!»: questo il claim con cui IKEA presenta OMEDELBAR in collaborazione con la fashion activist Bea Åkerlund.





Con i suoi grandi cappelli in vetro, i cuscini rossi a forma di labbra e le mani in 3D, la collezione offre tutto il necessario per organizzare vestiti e accessori e per mettere in mostra la propria personalità.

È una collezione in edizione limitata - disponibile da Marzo 2018 - e per questo i suoi prodotti sono ancora più esclusivi.





Con un curriculum che spazia tra cinema, moda e musica, Bea Åkerlund si autodefinisce una “fashion activist”. È una delle più influenti stiliste e costumiste del settore, avendo collaborato con star del calibro di Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e Rihanna.

La collezione OMEDELBAR cattura l’essenza dello stile personale di Bea: un mix tra gotico e glamour hollywoodiano.

I prodotti sembrano disegnati per una camera da letto o un camerino esclusivi, un ambiente dal quale non vorreste mai uscire.





“B. who you are”, il mantra personale di Bea, è il filo rosso che lega l’intera collezione, insieme a un’altra firma inconfondibile della stilista, il rossetto rosso. E poi, naturalmente, ci sono le righe.

La collezione include circa 35 prodotti che celebrano l’individualità e la creatività.





La nuova collezione in edizione limitata OMEDELBAR di IKEA Portagioie a forma di corona.

Bicchieri in vetro con "impronta" di rossetto.



Poltroncina in ecopelle nera con chiusura a bustier della fodera sul retro.





Stendino oro e nero.



Scatole porta tutto.



"Maxi" orologio da taschino.





Tende rigate bianco e nero.



Grucce loggate.



Baldacchino.



Cuscino a forma di bocca con rossetto rosso. Disponibile in due misure.



Coppia di cuscini.



Stendino in metallo nero.



Vaso a forma di cilindro in ceramica nera.



Vaso a forma di cilindro in vetro trasparente.



Cuscino in velluto.





Set di stickers da muro.



Lampada a forma di "B".



Specchio con cornice nera.





Pouf in ecopelle nera.



Tappeto in finta pelle di leopardo.



Scatole per scarpe.





Tessuto a righe bianco e nero.



Vaso a forma di stivaletto con tacco a rocchetto.



Uno degli elementi chiave del design è stato giocare con le dimensioni.

Ad esempio, chi ha detto che un orologio da taschino deve stare nel palmo di una mano, quando può occupare una parete? O che le labbra rosse non possano essere ingrandite e trasformate in cuscini?

Photo Credits: IKEA