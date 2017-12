Trasformare un vecchio tavolo nel pezzo d'arredo più chic della casa si può, ecco qualche idea suggestiva per non sbagliare

I tavoli in legno, vecchi o antichi, sono elementi d'arredo suggestivi ed eleganti, che conferiscono agli interni un fascino rustico e chic allo stesso tempo.

Sia che si tratti di un tavolo da posizionare nella zona living o di un vecchio elemento trasformato in un mobile per il bagno, il vostro vecchio/nuovo tavolo in legno saprà sedurvi con le sue calde venature e il suo fascino senza tempo.

Ecco qualche suggerimento per abbinarlo agli arredi di casa senza sbagliare.





Angolo Country Chic

Se avete un tavolo da lavoro da recuperare e un po' di spazio a disposizione potete pensare di ricreare un angolo dal twist country chic in armonia con l'ambiente.

Photo Credits: Pinterest / blogacavolo.blogspot.it





Consolle all'ingresso

Questo è l'elemento d'arredo che darà il benvenuto ai vostri ospiti, quindi deve essere il più bel tavolo recuperato di sempre. Non riempitelo troppo, bensì scegliete un paio di vasi straordinari per accogliere ricchi bouquet di fiori che andranno a profumare l'ingresso.

Photo Credits: Pinterest / Bloglovin'





In sala da bagno

Scegliete il tavolo, selezionate lo specchio più adatto e il gioco è fatto. Il vostro bagno si trasformerà in un romantico rifugio dove trascorrere i più intimi momenti di relax.

Photo Credits: Pinterest / Wendy Bjorlin





In cucina

Anche nella cucina più contemporanea un vecchio tavolo recuperato è incredibilmente suggestivo. Se volete dargli un tocco ancor più moderno potete scegliere un piano in marmo da posizionarvi sopra così da dargli un nuovo aspetto oltre ad una nuova vita.

Photo Credits: Pinterest / homedecored.com





La scrivania

Lavorare "da casa" e avere la sensazione di essere seduti a un cafè parigino degli anni sessanta si può, scegliendo il giusto tavolo da lavoro. Recuperate anche un paio di sedie in legno da cinema e la magia è assicurata.

Photo Credits: Pinterest / interiorbreak.it





Il tavolo per il living

La zona living è l'area della casa che più dovrebbe rappresentarvi. Qui è importante esprimere la propria personalità, creando il perfetto mix di stili che parli di voi in ogni sfaccettatura. Non abbiate paura di osare e combinate vintage, contemporaneo e design, scegliendo al centro un vecchio e chic tavolo in legno recuperato come protagonista della scena.

Photo Credits: Pinterest / Bloglovin'





Tavolo da lavoro

Per esprimere la vostra creatività e concentrarvi sui lavori più manuali e pratici avete bisogno di un tavolo da lavoro da introdurre in casa, e riproporre quello vecchio che si trovava nella soffitta della nonna è la soluzione ideale.

Photo Credits: Pinterest / Tom Schwarztrauber





Consolle sempreverde

Un angolo verde tra le mura di casa è diventato un must have indiscusso, che impreziosisce l'ambiente e mette alla prova il vostro pollice verde. Scegliete il giusto tavolo in legno recuperato, posizionate le vostre piante più verdi e godetevi la resa suggestiva finale.

Photo Credits: Pinterest / veggiegarden.info