Ganci, mensole, grucce e qualche accessorio insolito: ecco tutto quello che vi serve per organizzare in pochissimo tempo un guardaroba da sogno

Se anche voi siete tra quelli che ogni mattina urlano davanti all’armadio perché non hanno mai niente da indossare, prima di ricorrere ad un’intensa sessione di shopping (siete liberi di farlo in ogni caso, sia chiaro) provate a fare ordine con un vero e proprio restyling.

Un guardaroba organizzato in sezioni e ben tenuto infatti, non solo vi darà l’impressione di poter contenere più roba (e di conseguenza di sembrare più variegato), ma renderà la vostra routine mattutina più veloce e meno complicata svoltandovi la giornata.



Provare per credere. Armatevi di ganci, mensole e grucce e continuate a leggere: abbiamo raccolto per voi 10 idee semplici ma geniali per dare al vostro armadio il rispetto che merita.







In base delle preferenze

Che si tratti di riempire un nuovo guardaroba, sistemare quello di sempre o attrezzare una piccola parete extra, organizzatelo pensando a cosa preferite avere a portata di mano. Sistemandolo per occasione, colore o stagione, vestirvi diventerà all’improvviso più divertente. Photo credits: Pinterest / amy nicole



Scorta di grucce (belle)

Siate generosi con le grucce, lo sarete di riflesso anche con i vostri vestiti. Preferite quelle in legno, possibilmente organizzate per funzione e magari dello stesso colore. Otterrete subito un armadio da fotografare. Photo credits: Pinterest / mundadaa.blogspot.fi



La barra in più

Nell’armadio come su una parete vuota o in una nicchia inutilizzata, non è mai una cattiva idea raddoppiare lo spazio per riporre i vestiti appendendo una barra extra. Puntate su un sistema che includa anche ganci per una massima versatilità. Photo credits: Pinterest / feedly.com



Scarpe sulla porta

Con i tacchi alti si vince facile: appendete delle piccole barre orizzontali dietro la porta della vostra camera o guardaroba e otterrete dello spazio extra per una scarpiera di tutto rispetto. Photo credits: Pinterest / Made From Scratch



Accessori da esposizione

Ossessionati da scarpe e borse? Vi concediamo di esporre le migliori conservandole sulle mensole. Non dimenticate di spolverarle frequentemente. Photo credits: Pinterest / fashiondra.blogspot.sn



Addio maglioni ballerini

Divisori, ceste e cassetti saranno perfetti per separare gli indumenti meno stabili come maglie e maglioni, quelli che, per intenderci, non stanno mai fermi e si rovesciano non appena impilati. Fatene buon uso. Photo credits: Pinterest / IKEA



Sfuttare gli accessori da ufficio

Cominciate a trasferire raccogliotori, fermacarte e separatori vari dal vostro ufficio nel guardaroba: hanno la forma ideale per riporvi gioielli e accessori e donano uno stile decisamente più creativo ai vostri spazi. Photo credits: Pinterest / apartmenttherapy.com



Ganci per le borse

Una manciata di ganci e direte addio alle borse sparse nel vostro armadio. Da questo momento il loro posto è ai piani alti. Photo credits: Pinterest / honeywerehome.com



9. Spazi ottimizzati

L’anta dell’armadio? Il posto perfetto per appendere una piccola barra e annodare la vostra collezione di sciarpe e fazzoletti colorati. Photo credits: Pinterest / Nancy Bogdonoff



Guardaroba con gusto

Infine un consiglio per chi ha la fortuna di avere un’intera camera a disposizione per il guardaroba: non dimenticate di arredarla con gusto e creatività. Uno specchio, i giusti accessori, un tocco di colore e, perché no, qualche poster o quadro. Photo credits: Pinterest / Camille Styles