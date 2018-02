Per la cucina avete a disposizione solo un piccolo spazio? Continuate a sognare in grande stile con queste 10 alternative perfette anche per mini case!

Arredare una cucina piccola vuol dire mettere in campo ingegno e attenzione, ma anche osservare con curiosità e interesse alle tante soluzioni innovative che, negli ultimi anni, si stanno facendo strada in questo specifico settore.

Non si tratta, semplicemente, di ricorrere al giusto mix di accessori per permetterci di sfruttare al massimo ogni prezioso centrimetro a disposizione. Spesso, per risolvere l'arredamento di una cucina piccola o molto piccola, la mossa vincente si rivela guardare all'offerta complessiva del mercato e cambiare il modo stesso di intendere questa fondamentale funzione domestica.

Pronti a rifarvi gli occhi, tra proposte design ingegnose, modelli non privi di quale "provocazione" e accessori dei quali non potrete più fare a meno. Date un'occhiata al nostro mini-vademecum sulle cucine molto piccole.





Mini cucina... multicolor!

Lavandino monovasca, piastre elettriche, piano lavoro e tre moduli per riporre stoviglie e oggetti. Mai pensato a una minicucina a scomparsa, capace di "mimetizzarsi" nella zona living assumento all'occorrenza la forma di una tradizionale sideboard sospesa? Perfetta per le piccole abitazioni, suggerita soprattutto a chi preferisce mangiare fuori casa.

Photo Credits: Modello MINIKI, design by Tobias Schwarzer, produzione MINIKI





La cucina che si apre

Quando lo spazio in casa è davvero ridotto, sarebbe opportuno valutare quanto vale la pena arredare l'ambiente cucina con un sistema tradizonale. Piuttosto, perché non prendere in considerazione l'idea di una cucina a scomparsa, in grado di fornire superfici d'appoggio aggiuntive, come un utile tavolo a ribatina, solo una volta "aperta"?

Photo Credits: Modello KITCHEN BOX, design by R&D Clei, produzione CLEI





Tutto integrato

Le cucine monoblocco, nelle loro diverse configurazioni, forniscono interessanti varianti rispetto al design classico, da prendere in considezione soprattutto nelle case di piccole dimensione oppure nei loft e monolocali. Tra i punti di forza di queste soluzioni d'arredo rientrano l'integrazione delle funzioni essenziali e la presenza di dettagli "furbi".L'idea da copiare? Le mensole-barre portaoggetti, con neon integrato: utilissime in tutte le piccole cose, per avere sempre sotto tutto controllo e lavorare sul piano in sicurezza.

Photo Credits: Modello URBAN SieMatic 29, design by KINZO, produzione SieMatic 29





E se fosse compatta e mobile?

Stupefacente, e in parte provocatoria, è l'idea di rompere con la canonica staticità della cucina. Ad accezione del lavello, necessariamente collegato con gli scarichi dell'impianti idraulico, le versioni su ruote - provviste di sistema di frenaggio - immaginano la cucina come un dispositivo in grado di spostarsi da una zona all'altra dalla casa. Con tutte le funzioni integrate e una sorprendente quantità di spazio contenitore.

Photo Credits: Modello MINIKITCHEN, riedizione dell'originale di Joe Colombo del 1963, produzione Boffi





Forme sinuose per piccole case





Realizzare il desiderio di vivere in una casa ipercontemporanea pur avendo a disposizione un piccolo spazio per il vano cucina? Non è una sfida impossibile, ma va messa in conto la possibilità di dover rinunciare a qualche metro quadrato utile in nome di un progetto di carattere.

Photo Credits: Modello cucina sospesa OBJET MONO-BLOCK, design by Marco Fumagalli, produzione Hanex®





Soluzioni salvaspazio

Ottimizzare è la parola chiave per l'arredamento delle piccole cucine. Oltre a estendere l'altezza dei pensili fino al soffitto, ricorrendo a piccoli sgabelli per raggiungere i punti più alti, un ulteriore consiglio è dotare cassetti e ripiani di accessori che consentono di sistemare con facilità tutti gli oggetti utili. Si tratta di elementi aggiuntivi facilmente reperibili anche nella grande distribuzione, a prezzi ragionevoli.

Photo Credits: Modello SINE TEMPORE, produzione Valcucine





Sfruttare davvero ogni spazio

Forse non ci avevate ancora pensato, ma nelle piccole cucine è fondamentale riporre con ordine stoviglie e arnesi. Persino la porzione interna delle ante, in alcune versioni adeguatamente progettate, può essere impiegato per sistemare i tanti oggetti utili per chi ama cucinare. Il risultato? Impiegando la profondità delle ante, si fa spazio a coltelli, mestoli e coperchi, da mostrare appesi.

Photo Credits: Modello CHEF DE CUISINE, produzione Toncelli Cucine





In versione freestanding

Non solo mobili, ma anche "indipendenti". Le mini cucine freestanding in acciaio satinato, adatte anche agli appartamenti piccoli o ai monolocali in stile industrial, consentono di svolgere davvero tutte le attività legate alla preparazione dei cibi, lavaggio e stoccaggio inclusi.

Photo Credits: Modello CUCINA 160 “OUT OF HERE”, produzione ALPES-INOX





Mensole su più altezze

Quando si è già in possesso di una cucina e si desidera adattarla a un piccolo vano o rinnovarla in un'ottica più funzionale, un valido aiuto proviene dalle mensole aggiuntive. Laddove possibile, infatti, un trucco salvaspazio da mettere in campo è intervenire nella pareta che tradizionalmente resta vuota tra il piano lavoro e i pensili. In quell' "intervallo di vuoto", infatti, si possono disporre barre portaoggetti, mensole strette per spezie o stoviglie, cestelli contenitori per tenere le cose più utili a portata di mano.

Photo Credits: Modello MILANO, design by Prospero Rasulo, produzione DAL TONGO





Autonoma rispetto alla dispensa

Quando lo spazio è davvero limitato, la cucina deve necessariamente rinunciare a qualcuna delle funzioni che le sono tradizionalmente associate. Mentre modelli lineari e compatti si adattano anche alle piccole pareti, fornendo tutto l'indispensabile, la scelta di allestire la dispensa nel classico ripostiglio potrebbe rivelarsi il passo vincente per evitare di dover "comprimere" il vano cucina, limitando la mobilità interna.

Photo credits: Modello CUCINA 250 LEGNO | Cucina in stile moderno, produzione ALPES INOX