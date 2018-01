Senza calcinacci né spese da capogiro. Tra rivestimenti da sovrapporre, piastrelle adesive e decorazioni per nascondere le imperfezioni delle pareti, "svecchiare" gli interni è finalmente facile (e divertente)

Dimenticatevi parole da incubo come calcinacci e tappezziere: finalmente il restyling della casa, e in particolare delle pareti, è a portata di tutti e può essere un divertente gioco per chi ama la filosofia DIY.

Tra rivestimenti da sovrapporre, piastrelle adesive e finti azulejos dipinti ad arte, si può attuare un virtuoso processo di svecchiamento degli interni senza per forza accelerare quello d’invecchiamento di chi si tira su le maniche.

Grazie agli ingegnosi escamotage messi a punto dai designer, non perderete più il sonno. E nemmeno i calcinacci dalle tasche.

Per cambiare look alla casa senza rischiare un esaurimento. Nervoso e di soldi.





Decorare con piastrelle adesive

È davvero un’impresa ardua riconoscere la differenza tra una piastrella vera e una adesiva, arrivati come siamo all’ultima generazione di rivestimenti hi-tech che ingannerebbero perfino l'occhio più esperto.

Ormai esistono soluzioni di ogni tipologia e foggia: dalle piastrelle viniliche da attaccare ovunque ai finti azulejos, per rinnovare casa non è più necessaria la manodopera specializzata. Basterà il marito o un amico che ci deve un favore.

Photo Credits: Pinterest/vintageandchicblog.com

Ridipingere anziché demolire

Se non sopportate più la boiserie delle pareti, aspettate a buttare giù tutto e a rintonacare.

Non è mai detta l’ultima parola: non che la boiserie debba essere per sempre, tuttavia la prima regola del ristrutturare casa è provare a rinnovare ciò che abbiamo già. Quindi optate prima per soluzioni più soft quali ridipingere le pareti, magari giocando con i contrasti di colori.

Photo Credits: Pinterest/webmail1m.orange.fr

I mattoncini a vista da appiccicare al muro

I cultori dell’urban chic genuino storceranno sicuramente il naso all’idea che i white bricks possano essere dei fake adesivi, tuttavia il risultato sarà a prova di snob: i vostri ospiti con la puzza sotto il naso faticheranno a riconoscere l’inganno murale.

Per un restyling in chiave newyorkese, attaccate al chiodo l’idea di usare mattoncini veri e affidatevi all’illusionismo garantito da quelli adesivi. La casa bianca che ne verrà fuori sarà tipicamente americana.

Photo Credits: Pinterest/goodhousekeeping.com

Optare per la pittura murale

Se tante macchie di umidità o parecchi segni del tempo vi hanno arabescato le pareti del bagno, non partite subito in quarta per rimbiancare. Provate a decorare il muro o soltanto una parte con disegni stilizzati oppure con greche geometriche dal sapore infantile.

Il risultato potrebbe rivelarsi sorprendente ma se non vi dovesse soddisfare potrete sempre dare una mano di bianco.

Photo Credits: Pinterest/wallanddeco.com

Carta da parati adesiva facile da stendere

La wallpaper ormai è a ogni angolo, gettonata com’è dai cultori dell’arredamento retro-chic. Proprio per via della grande richiesta, i produttori di carta da parati hanno messo a punto una rosa di offerte facilissime da applicare da soli.

Sbizzarritevi scegliendo la fantasia che più vi si addice dopodiché datevi al fai-da-te.

Photo Credits: Pinterest/etsy.com

Half painted wall

È una tecnica decorativa per palati sopraffini, molto amata in Francia e a New York.

Non c’è loft parigino o appartamento a Williamsburg in cui non compaia almeno una parete dipinta a metà. Provate ad accogliere l’half painted wall anche a casa vostra, magari per dare una rinfrescata a un muro che ha perduto la sua primigenia brillantezza o solamente per movimentare l’ambiente.

Photo Credits: Pinterest/annouchka.fr

Attaccare stickers firmati da designer

Un’alternativa al fascione di azulejos può essere la parete ricoperta di adesivi. È però un attimo scadere nel kitsch quindi siate oculati e scegliete solamente stickers d’autore che diano un effetto un po’ pop ma non troppo.

Una delle tendenze emergenti nate nei salotti dei pigmalioni 2.0 è quella di ingaggiare uno Street Artist per avere un murales in camera da letto ma se non ve la sentite di avere un Writer armato di bomboletta per casa incominciate pure dagli adesivi. Da cosa può nascere cosa.



Photo Credits: Pinterest/novoceram

A metà tra wallpaper e affresco

Esiste una via di mezzo che accontenta sia i wallpaper addict sia gli affresco-dipendenti.

Basta stendere una carta da parati bianca e disegnarvi sopra murales, graffiti e tutto quello con cui vorrete personalizzare le mura di casa. Se doveste essere assaliti dai ripensamenti, basterà staccare facilmente i fogli adesivi e ricominciare daccapo.

Photo Credits: Pinterest/archiproducts