Quando si parla di armadi non esiste il "troppo vecchio". Ecco alcune idee originali per riportarli a nuova vita, con guato e creatività

Probabilmente avete già individuato nella soffitta della nonna il vostro armadio dei desideri, quello dentro al quale sognavate un universo straordinario da scoprire. Ora è tempo di farlo rivevere, di lasciare fantasticare i vostri figli su quello stesso armadio, oppure di rinnovarlo per il vostro salotto e lasciare che anche i ricordi arredino le vostri mura.

Recuperare un vecchio armadio e renderlo ancora affascinante è divertente, perché potrete provare nuovi look ma anche trovare nuove funzioni alle quali non avete mai pensato prima. Ante sì ante no, specchi verticali, carte da parati per foderare gli interni, così come vetri per lasciare intravedere i vostri piatti più preziosi.

Ecco le nostre ispirazioni per recuperare un vecchio armadio, e non sbagliare.





Specchio

Se le ante sono rovinate copritele con specchi verticali, che vi aiuteranno a scegliere l'outift perfetto. L'armadio sarà suggestivo, d'impatto, completamente rinnovato e decisamente funzionale.





Pastello

Per un tocco retrò, un po' shabby ma anche un po' contemporaneo scegliete una tonalità pastello, quella che meglio si integra con il resto dell'arredo. Un verde menta, un carta da zucchero, perché no un rosa confetto.





Microrete

Se il vetro delle ante è rotto potete scegliere di non ripararlo ma di sostituirlo con una microrete più o meno sottile, del tessuto traforato o del tulle bianco dal fascino Country Chic. L'effetto vedo-non vedo sarà romantico e seducente.





All'interno di una nicchia

Incoroporare le ante dell'armadio ad una nicchia si può, per esempio quando la struttura non è più in buone condizioni oppure se si vuole giocare con vecchio e nuovo nella stessa stanza. È una soluzione suggestiva e e la resa sarà perfettamente armoniosa.





Tessuti come ante

Un'altra soluzione alle ante rotte possono essere tessuti, corredi e centrini ricamati con i quali giocare per creare elementi unici. Potete posizionarli sotto alla microrete, oppure esposti senza alcun sostegno per dare la sensazione di semi aperto.





Senza ante

Un guardaroba facile, funzionale e decisamente a portata di mano. L'assenza delle ante lo rende perfetto per la cameretta dei più piccoli, poiché sarà comodissimo cambiarli.





Con le ante in vetro

Tutto quello che avrete voglia di esporre qui potete esporlo, perché sarà osservabile dall'esterno, oltre ad essere decisamente elegante. Anche gli elementi accolti dentro al vostro armadio decoreranno la stanza con le proprie tonalità.





Le ante come porte

Se di armadi siete pieni ma non volete proprio rinunciare ad avere il vostro pezzo vintage sotto agli occhi potete pensare di sfruttarne solo una parte come complemento d'arredo. Le ante per esempio possono decorare un passaggio da una stanza a un'altra, dove una porta viene sostituita con le ante retrò del vostro armadio preferito.

Cover Photo Credits: Maisons Du Monde