Parola d'ordine? Relax. Scoprite con noi come decorare le pareti del vostro salotto. E gli ospiti non vorranno andarsene più!

Nuance pallide o contrasti intensi? Arte contamporanea o romanticismo femminile? Carta da parati con micro o macro fiori? Per decorare le pareti del salotto di casa occorre pensare all'atmosfera che si vuole ottenere.

Parola d'ordine? Relax. È questo il luogo dove concedervi l'ultima coccola del giorno, quindi il nostro consiglio è quello di scegliere soluzioni suggestive, quanto rilassanti, negli arredi come sulle pareti della stanza.

Carta da parati dal twist vintage, pianoforte a muro, parete libreria e colori a contrasto sono solo alcune delle idee da accogliere tra le mura della vostra casa. Scegliete quella che fa per voi e prepraratevi a godervi i vostri più intimi momenti di relax.





Carta da parati

Più è romantica, più ci piace. Ma ci piace ancor di più quando è utilizzata in modo originale e non convenzionale. Selezionate la vostra preferita e invece di applicarla sulle intere pareti sceglietene soltanto una (magari quella che accoglie il divano) e lasciatela posare a un metro di distanza dalle stremità, quasi come fosse un quadro oversize.

Photo Credits: Pinterest / housetohome.co.uk





Consolle

Sostituite la classica madia con una consolle da posizionare nella parte più bassa della parete, così da lasciare spazio sufficiente per decorare sopra di essa. Quadri, piante, libri o lampade di design, giocate con le palette più stravaganti, con le forme e le dimensioni, e non abbiate paura di osare.

Photo Credits: Pinterest / attsamla.com





Contrasti

Avete mai pensato di cambiare colore ad una sola parete della stanza? Se il contrasto è deciso la resa sarà davvero suggestiva. Scegliete un colore brillante e riproponetelo nei più piccoli dettagli decorativi.

Photo Credits: Pinterest / goodhousekeeping.com





Parete libreria

Se avete spazio a disposizione, ma soprattutto tanti libri, questa è sempre una delle nostre soluzioni preferite. Ad una condizione però: la parete deve accogliere una porta, così da creare movimento. La porta sembrerà incorniciata.

Photo credits: Pinterest / abcddesign.com





Macro fiori

Romantici, sofisticati e accoglienti, i macrofiori decorano la parete in completa autonomia. Dovrete soltanto scegliere il più bel velluto per il vostro divano, una lampada boho chic e il gioco è fatto.

Photo Credits: Pinterest / ebay.com





Un po' Parigi, un po' Bohémien

Per gli artisti più romantici esiste un'idea più bella? Il vostro pianoforte è l'elemento protagonista nella decorazione della parete, sul quale posizionare quadri, vasi di fiori e libri d'arte. La ciliegina sulla torta? Qualcuno che vi suoni la buona notte prima di addormentarvi.



Photo Credits: Pinterest / mokkasin.com





Micro mensole

Una libreria alternativa, soltanto per libri importanti, può essere composta da micro mensole così piccole da poter accogliere un solo libro orizzontalmente. La parete diventerà un display per sfoggiare i vostri libri più preziosi.

Photo Credits: Pinterest / blog.bloglovin.com

Cornici sottili

Poster ad incastro sì, ma soltanto con cornici sottili. Non sembra certo un'idea orginale, ma provate a notarne i più piccoli dettagli. Incastrate insieme piccole cornici colorate (e non), per dare movimento alla parete senza esagerare.

Photo Credits: Pinterest / liliinwonderland.fr





Ever green

Dipingete il muro di ottanio, blu mare oppure verde oliva, purché sia brillante, e appendete vicine un paio di piante da interni a cascata. Vi sembrerà di avere un po' di natura tra le mura di casa.

Photo Credits: Pinterest / inthemoodfordesign.eu