La cucina deve essere funzionale ma soprattutto accogliente. Scoprite con noi le giuste ispirazioni per decorare la vostra



Decorare le pareti della cucina mette alla prova le nostre abilità creative. Non è infatti uno spazio banale del quale prendersi cura, poiché occorre adattarsi alla presenza di apparecchi domestici che spesso non è possibile spostare dove si vorrebbe. L'importante è ricordarsi di non trascurare i piccoli dettagli che sono quelli che garantiscono armonia dell'insieme, e scegliere la soluzione più appropriata all'ambiente.

Ecco dieci soluzione che vi saranno d'ispirazione se state pensando di reinterpretare le pareti della vostra cucina.





Carta da parati suggestiva

La carta da parati non è mai banale, figuriamoci in cucina. Qui infatti si può pensare di giocare con le sovrapposizioni ad esempio usandola proprio sulla parete che accoglie le mensola porta ceramiche.

Photo Credits: Pinterest / domainehome.com





Aromatiche

Avere le aromatiche a portata di mano non solo è pratico ma è anche suggestivo. Accoglietele in mensole di legno a parete: vi sembrerà di avere una serra in cucina.

Photo Credits: Pinterest / ideadesigncasa.org





Contenitori a giorno

Al posto dei classici pensili si può pensare di posizionare al muro dei semplici contenitori a giorno, dipinti nella palette più adatta della parete. Un relooking facile ed economico da realizzare, suggestivo e funzionale allo stesso tempo.

Photo Credits: Pinterest / keltainentalorannalla.blogspot.com





Marmo mania

La piastra in marmo a muro è scenograficamente sempre vincente. Inoltre questo materiale è igienico e facile da mantenere pulito. Cosa volere di più?

Photo Credits: Pinterest / styleandcreate.com





Mattoni a vista

Avete mai pensato ai mattoni a vista per la vostra cucina? La resa è divertente, poiché potrete scegliere la palette che più si addice alla vostra personalità, e il muro avrà quel twist rustico chic sempre vincente.

Photo Credits: Pinterest / designmag.it





Micro piastrelle

Se amate i dettagli, che garantiscono l'armonia dell'insieme, questa è una delle soluzioni per noi più romantiche. Micropiastrelle esagonali, perfettamente incastrate tra loro che creano un gioco di movimenti e di luci sulla parete straordinariamente elegante.

Photo Credits: Pinterest / coolchicstyleattitude.blogspot.it



Parete modulare

Un'idea assolutamente pratica quanto originale è quella di creare una parete modulare da modificare ogni volta che ne avete necessità, o semplicemente voglia. Le mensole possono accorciarsi come allungarsi e, perché no, spostarsi a vostro piacimento.

Photo Credits: Pinterest / casadelcaso.com





Piastrelle classiche e funzionali

Igieniche, divertenti e dal twist vintage, le classiche paistrelle in ceramica bianca vi daranno l'idea di aver davvero stravolto la vostra cucina, seppur con discrezione ed eleganza.

Photo Credits: Pinterest / cocolapinedesign.com





Sovrapposizioni geometriche

Giocare con palette sovrapposte, forme geometriche e profondità è sempre divertente, soprattutto in cucina dove occorre sfruttare più spazio possibile. A noi piace l'idea di posizionare mensole quadrate su diverse altezze avendo come base una fascia di colore.

Photo Credits: Pinterest / progetti.habitissimo.it





Marmo a spina di pesce

Che ne pensare di decorare un muro come se per metà fosse il pavimento? Due regole sono fondamentali: scegliete il materiale giusto, selezionate la palette perfetta. Il marmo si presta benissimo per questo genere di decorazioni, soprattutto se posizionato a spina di pesce. Un colore perfetto da abbinarci? L'ottanio, naturalmente!

Photo Credits: Pinterest / Nina Sand