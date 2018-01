Casa piccola? Ecco alcuni trucchi e suggerimenti per decorare le pareti del vostro "nido" e farlo sembrare più grande

Per far sembrare più grande un spazio piccolo c'è una sola cosa da fare: barare.

Per dilatare gli ambienti occorre ricorrere a trucchi e stratagemmi vincenti partendo proprio dalle pareti di ogni stanza. Specchi supersize, idee salvaspazio, nulla va lasciato al caso e ciascun dettaglio contribuisce a far sembrare grande anche quello che non lo è.

Gli spazi sembreranno più profondi, luminosi e accoglienti, e i metri quadri torneranno a nostro favore.





Parola d'ordine: divertimento

Dipingete tutte le pareti di bianco, tutte tranne una. In cucina potete permettervi di liberare la mente ed essere creativi, non solo tra i fornelli. Una sola parete dedicatela alla vostra creatività con la vernice lavagna. Qui potrete disegnare una finestra se è quello che vorreste vedere, oppure un divano per dare l'illusione di uno spazio più ampio. Parola d'ordine: divertimento!

Photo Credits: Pinterest / ArchDaily





Geometrie sottili

L’uniformità è un’ottima carta da giocare per ingannare la percezione, ma non deve necessariamente tradursi in monocromia. Scegliete pause visive come dei quadri che cambiano linguaggio, accolte il sottilissime cornici della stessa palette. Andranno ad accentuare la luminosità della parete dilatando lo spazio.

Photo Credits: Pinterest / Cashmere Milk





Sfrutta le altezze

Le altezze, quando presenti, andrebbero sempre sfruttate. Arredare le pareti verticalmente amplia l'effetto visivo e vi permette di creare differenti strati di decorazione. Potete per esempio pernsare di posizionare una parete libreria sopra alla tv, raggiungibile attraverso una scala suggestiva.

Photo Credits: Pinterest / LuxuryEstate.com





Libreria a scalini

Per far respirare la parete il più possibile e provare a renderla quindi "più ampia" provate a posizionare piccoli scaffali alternati così da non riempire il muro intero. Il vostro angolo lettura sarà piccolo ma sembrerà grande da osservare.

Photo Credits: Pinterest / desainer.com





Parete trasparente

Avete mai pensato di sostituire una parete con il vetro? Questa soluzione dilata gli spazi in maniera suggestiva e orginale, quando concesso. La luce, che ha un ruolo fondamentale per aggiungere qualità e atmosfera all’ambiente, si diffonderà in maniera omogenea nello spazio.

Photo Credits: Pinterest / cafelab.blogspot.com





Mattoni a vista

Per non concentrarvi sullo spazio che manca pensate di decorare una parete provando a renderla importante, così da catturare l'attenzione su di essa. Un'idea sempre vincente è quella dei mattoni a vista, accanto a cui posizionare un divano da illuminare dall'alto.

Photo Credits: Pinterest / cristinameschi.wordpress.com





Parete armadio

In camera da letto se lo spazio manca potete scegliere di creare un armadio in maniera non convenzionale. Per recuperare spazio potete appendere i vostri abiti proprio sopra alla madia portalibri, per una resa sofisticata e funzionale.

Photo Credits: Pinterest / Via Lin Interieuradvies





Parete (colorata) in rilievo

Chi ha detto che il nero è sempre sconsigliato? A noi piace sempre, soprattutto per risaltare l'importanza di una parete decorata in rilievo. Se la stanza è ben illuminata rendetela ancor più preziosa con una bella vernice scura brillante e decorazioni da far girar la testa.

Photo Credits: Pinterest / blog.casa.it





Parete interrotta

Vedo, non vedo. Occorre barare, ve lo avevamo detto, e questo è il modo giusto. La parete si interrompe e vi permette di vedere al di là del muro, così che lo spazio sembri più grande di quanto è realmente.

Photo Credits: Pinterest / decorapatio.com





Specchio

Sarà banale? Forse, ma funziona sempre. Rettangolare, quadrato o rotondo, con una cornice sottile oppure una barocca non importa: i giochi di riflessione duplicano lo spazio, quindi sceglietelo bello grande.

Photo Credits: Pinterest / zsazsabellagio.com