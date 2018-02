Cercate un'idea per decorare le pareti della cameretta dei bambini, ma che piaccia anche agli adulti? Eccone 10 pensate proprio per voi

La camera dei giochi è per i piccoli di casa un luogo dove scoprire il mondo, il loro. Il nostro compito è quello di lasciarli liberi di scoprirlo e prendersene cura con indipendenza, entusiasmo e un pizzico di magia, perché è questo il momento ideale per nutrire la loro straordinaria creatività.

Romantiche o avventurose, le pareti delle loro camerette rappresentano l'involucro di un universo dove si sentiranno protetti e invincibili per molto tempo. Colori, luci, stili contemporanei e tantissimi dettagli dai quali prendere spunto, con una sola potente parola d'ordine: divertimento.





Leggeri come aquiloni

I più creativi si procureranno tessuto, forbici, colla a caldo e rametti per realizzarne un paio homemade. Sì perché sarà motivo di orgoglio per i vostri giovani inquilini sapere di essere - con il vostro aiuto - gli interior designer della loro stessa cameretta.

Photo Credits: Pinterest / atelierrueverte.blogspot.fr





Parete lavagna verde foresta

Nera proprio non piace ai bambini, quindi perché non verde? La parete lavagna resta una delle soluzioni più stimolanti nella cameretta, perché ogni giorno potranno scegliere di disegnare in quale mondo trascorrere la loro giornata.

Photo Credits: Pinterest / bloglovin.com





Un dolce tocco vintage

Dolce, vintage e romantica oserei dire, ma in fondo le piccole di casa sono un concentrato di queste tre peculiarità. Recuperate dalla soffitta della nonna un mobile da dipingere con un soffice color carta da zucchero, e decoratelo come più vi piace. Anche a loro piacerà tenerlo in ordine.

Photo Credits: Pinterest / pauletpaula.com





Mini soppalco

Ai bambini piace stare in alto, perché hanno la sensazione di essere introvabili. Vi ricordate quanto ci piaceva immaginare la nostra casetta sull'albero in giardino? Portate questa idea tra le mura della cameretta e farete di loro i bambini più felici dell'universo. Dipingere poi le pareti a contrasto creerà un effetto ottico suggestivo di moltiplicazione dello spazio!

Photo Credits: Pinterest / petitandsmall.com





Luci e stelle

Ottanio, oro e legno chiaro sono tre elementi straordinari da tenere insieme, perché dano agli interni un twist scandinavo irresistibile. Trasformate il nido dei più piccoli di casa in un luogo rilassante e confortevole, dove la luce delle stelle non si spegne nemmeno di notte.

Photo Credits: Pinterest / blogacavolo.it





Chiedilo alla luna

Contemplare le stelle non è mai stato così dolce, nemmeno per voi. A loro piacerà addormentarsi sotto una cielo stellato mentre ascoltano la vostra voce raccontare la loro favola preferita.

Photo Credits: Pinterest / plumetismagazine.net





In montagna

Giocare con le geometrie piace soprattutto ai maschietti, che potranno immaginare di trovarsi sulla cima di una montagna a procacciarsi del cibo, mentre scappano alla vista di un orso.

Photo Credits: Pinterest / decoideas.net





Parete a tessuto

Al posto della carta da parati noi preferiamo un romantico tessuto francese, che farà sentire le piccole di casa delle vere principesse. Non solo al tatto, ma anche alla vista la resa sarà decisamente straordinaria.

Photo Credits: Pinterest / familjeliv.se





Un giro intorno al mondo

Svago ma anche educazione, nel modo più divertente possibile. E' bello scoprire giorno dopo giorno cosa c'è al di la della finestra, ed è ancor più bello scoprirlo proprio attraverso le pareti di casa. Una valida alternativa al mappamondo, sarà bello anche per voi girare il mondo insime a loro senza mai abbandonare le mura di casa.

Photo Credits: Pinterest / secondstreet.ru





Pois e geometrie

I pois ci fanno (ancora) impazzire, soprattutto se accostati ad altri elementi. Sezionate la parete e create movimento con palette, trame geometriche e elementi decorativi, per una cameretta decisamente unica e pesonale che vorreste anche voi!

Photo Credits: Pinterest / latazzinablu.com