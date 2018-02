Il bagno? Pratico e accogliente, a partire dalle pareti. Scoprite con noi come decorarle

Il bagno è la nostra più intima oasi di benessere edeve essere curata nei più piccoli dettagli, iniziando anche da quelli grandi: le pareti. Piante sempreverdi, nicchie per i prodotti di bellezza, una boiserie dal twist francese, ma anche mattoni a vista per uno stile più newyorkese.

La lista delle idee per decorare le pareti del bagno è pressochè infinita, ma nella scelta è importante tenere a mente un obiettivo preciso: trovare una soluzine che si armonizzi allo stile della casa, occupando con personalità anche i muri più vuoti.





Parete bicolore

Un colore soltanto? Facciamo due, per dare movimento alle mura e diffondere allegria. Scegliete sempre il bianco, da abbinare alla tinta che più vi emoziona, e giocate con i materiale che anch'essi possono sovrapporsi.

Photo Credits: Pinterest / decorpad.com





Boiserie

Se volete rinnovare il bagno con la minima spesa e una massima resa la boiserie è decisamente la scelta più saggia. Traforma ogni parete dandle nuova vita, è elegante e sofisticata e si adatta a qualunque stile dando un romantico twist francese all'arredamento.

Photo Credits: Pinterest / con3studio





Carta da parati e specchi

Giocare con la carta da parati non è mai stato così divertente. Avete mai pensato di sovrapporle uno specchio? Il bagno è il luogo giusto dove fare questo tentativo, e la resa sarà decisamente suggestiva.

Photo Credits: Pinterest / wallanddeco.com





Effetto ottico

In bagno dobbiamo essere in grado di lasciare a bocca aperta i nostri ospiti, così come di rilassarci durante i nostri intimi momenti di relax. Gli effetti ottici sono rilassanti e suggestivi allo stesso tempo, e vi permettono di rinnovare completamente le parete così come lo stile del vostro bagno.

Photo Credits: Pinterest / myhouseidea.com





Welcome to the jungle

Un "must have" ormai richiestissimo, quello della carta da parati con le foglie di banano sulle pareti del bagno. Sarà che la sensazione è quella di essere stati teletrasportati in un paradiso tropicale, sarà che quella del verde è una delle palette più rilassanti di tutte, a noi piace ancora tantissimo e il nostro consiglio è quello di accostarla ad accessori e dettagli dorati.

Photo Credits: Pinterest / homedit.com





Marmo mania

Il marmo è uno dei materiali più utilizzati per le pareti del bagno, poiché è igienico e facile da mantenere pulito, elegante e ricercato. Per rendere un ambiente ancor più prezioso provate ad usarlo per un'intera parete. Il risultato vi sorprenderà.

Photo Credits: Pinterest / onlydecolove.com





Mattoni a vista

Un po' New York per il mattone a vista, un po' Los Angeles per via del rosa confetto. A noi questa soluzione retrò piace molto, e anche se non fosse rosa l'idea di avere una parete di mattoni a vista in bagno rende lo spazio ancor più caratteristico.

Photo Credits: Pinterest / Make It Rust-Oleum (UK)





Nicchia

Incorniciare la zona beauty si può, con la creazione di una nicchia nella quale custodire tutti i nostri segreti di bellezza. Questa soluzione darà movimento alla parete e potrete sbizzarrivi con colori e materiali.

Photo Credits: Pinterest / media-cache-ak0.pinimg.com





Piante sempreverdi

Se non volete decorare tutta la parete potete pensare di riempirla sfruttando le altezze di una manciata di piante sempreverdi, che riempiranno e impreziosiranno lo spazio.

Photo Credits: Pinterest / airows.com





Specchio supersize

Un gioco di luci e di riflessi straordinario, che in bagno possiamo decisamente permetterci perché lo specchio è uno dei punti cardini di questo spazio. Osate anche con il resto delle decorazioni, tutto sarà riflesso e amplificato.

Photo Credits: Pinterest / bathroom39.com