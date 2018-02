I libri sono un'anima portante della casa. Oltre a rendere più caloroso l'ambiente, decorano con un tocco di colore, con coste variopinte e con copertine degne di un quadro. Ecco i consigli per usare saggiamente i libri anche nell'home decor



I libri sono cibo non solo per la mente ma anche per la casa.

Dispense ricolme, succulente librerie, addirittura frigoriferi vintage dismessi usati per accogliere tomi d’antan: le declinazioni dell’arredamento libresco sono pressoché infinite.

E tutte gustosissime, sia per i palati bibliofili sia per quelli che vanno pazzi per il design creativo.

Dalle geniali trovate in stile DIY al tocco più leggero di chi opta per un arredamento letterario non da prendere alla lettera, una cosa è certa: i libri ammantano gli interni di un’aurea mistica, di qualcosa di intangibilmente fiabesco.

Ecco i consigli per un arredamento favoloso, degno di un incipit à la Once upon a time.

E di un happy end assicurato che sarà il risultato felicissimo del vostro home decor da book-addict.





Libri effetto greca

I libri, si sa, innalzano lo spirito. Ma non solo: se scientemente posizionati, possono innalzare anche lo sguardo, quello di chi entrerà nella stanza e non potrà fare a meno di alzare gli occhi al soffitto per apprezzare l’altissima scaffalatura che avete scelto. L’effetto sarà lineare, arioso e pulitissimo. A dispetto della polvere che inevitabilmente si stratificherà un po’ di più rispetto ad altezze a portata di piumino. Photo Credits: Pinterest/sirighidi

Libri-mobilio

In bella vista, appoggiati a terra non tanto come soprammobili bensì come vero e proprio mobilio, i vostri libri daranno alla casa un tocco di colore ma soprattutto di calore. E l’altezza rasoterra li renderà ben più accessibili durante le pulizie di Primavera. Photo Credits: Pinterest/eleonorabrunell

Libri & piante

Le pulizie di Primavera e la Primavera in generale vanno a braccetto con lo sbocciare di fiori e piante in ogni angolo della casa. Mixare libri e verde è un must per chi ama uno stile elegantemente minimal ma anche calorosamente vivo. Un abbinamento ben calibrato tra green touch e book decor darà una boccata di fresco ossigeno a tutto l’ambiente, dentro e fuor di metafora. Photo Credits: Pinterest/emilianahaberi

Libri da usare come vasi

Benché molti la considerino una vera e propria barbarie, non si può fare a meno di menzionare la pratica molto in voga del cosiddetto book planter. Deprecabile o meno che sia, di certo la riuscita sul piano decor è indubbiamente piacevole. Consiste semplicemente nel tagliare con un cutter un quadrato di polpa cartacea, divellere il cubo di pagine sezionate e inserirvi un po’ di terriccio con una piantina. I cactus sono i più gettonati ma qualsiasi jar plant avrà una resa altrettanto gradevole. Photo Credits: Pinterest/wildthing1000

Libri che illuminano

Una pratica meno invasiva, ancora una volta figlia del DIY, è quella con cui si plasmano stravaganti abat-jour.

Ricavare un punto luce dandosi all’arte duchampiana del ready made è facilissimo: basta assembrare una pila di vecchi libri e issarci sopra un lume. L’effetto sarà squisitamente dadaista. E almeno in questo caso nessuna pagina verrà crudelmente dissezionata o maltrattata. Photo Credits: Pinterest/miraggiedizioni

Librerie essenzialmente didascaliche

Una scelta meno rustica e decisamente poco shabby il cui effetto può sembrare più freddo (ma indubbiamente raffinatissimo) è quello che si ottiene con una libreria frontale, ossia esponendo le pubblicazioni come in un negozio di art book. Anziché rendere visibili le coste, posizionate i libri fotografici e i tomi d’essai mostrandone la cover. Per un decor ancora più chic, optate per copertine dalle tinte black & white. Photo Credits: Pinterest/bonfantife

Libri da parete, per uno stile shabby

Fa da contraltare alla soluzione minimal di prima una scelta shabby all’ennesima potenza, forse per alcuni un pochino estrema. Si tratta di addobbare totalmente una parete con l’ausilio di vecchi libri. I bibliofili non apprezzeranno l’idea di rovinare un bel tomo d’antan ma i palati più proni alla filosofia del DIY invece si divertiranno a realizzare un Book Wall sui generis. Photo Credits: Pinterest/flavianot77

Una pagina appesa alla parete

Un tocco libresco da parete più discreto e minimal consiste invece nell’incorniciare la pagina di un libro significativo e appenderla. Non solo risulterà molto chic ma sarà addirittura in grado di ampliare illusoriamente la stanza. Scegliete una pagina non fitta di parole ma ben spaziata e con un carattere grosso: la sensazione sarà quella di una finestra aperta sul mondo o di uno specchio che, grazie al suo tipico gioco, è in grado di approfondire lo spazio. E se opterete per una pagina vintage vergata da Lewis Carrol, l’effetto Oltre lo Specchio è assicurato. Photo Credits: Pinterest/daniadifiore

Libri vintage qua e là

Una decina di libri vintage sono già un delizioso complemento d’arredo. Utilizzarne una pila a mo’ di alzatina su cui appoggiare un suppellettile retrò assicurerà un risultato ancora più gradevole. Il non plus ultra è coronare il tutto con un bouquet floreale. Photo Credits: Pinterest/bettymerchiori

Una Free Library da giardino, accessibile a tutti

Quella della garden free library è un’usanza ormai adottatissima negli Stati Uniti. Galeotti furono i primi libri liberizzati da Todd Bold, il pioniere americano che nel 2009 installò in giardino la primissima Free Library da cui tutti potevano prendere in prestito un libro, preferibilmente lasciandone uno a loro volta. Ben presto tra il vicinato si è attuato un virtuoso circolo di booksharing tale da spingere Bold ad aprire la società Little Free Library, specializzata proprio nella costruzione di casette per libri nomadi da installare in parchi pubblici, aiuole e dovunque se ne senta la necessità. La moda del bookcrossing ha incentivato questa pratica e ha spinto anche gli amanti di home decor (quelli con il pallino del pollice verde e del garden decor) a costruirsi da sé la propria library da esporre en plein air. Photo Credits: Pinterest/smiled99