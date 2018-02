Trucchi, consigli, spunti per orientare gli acquisti quando si deve progettare un bagno da principio oppure quando si desidera migliorare e personalizzare l'aspetto di quello già in uso. Per tutti i budget!

Quando tutti i passaggi tecnici sono stati risolti, grazie all'aiuto delle figure scelte per mettere a punto i vari impianti, il progetto del bagno si avvia verso una fase più creativa. Arredarlo, infatti, contempla il coinvolgimento diretto dei proprietari, che potranno scegliere tutti gli elementi destinati a definirne l'immagine. Rivestimenti, arredi, colori, accessori tessili, contenitori, lampade, specchi, arredi, essenze profumate contribuiscono a personalizzare il bagno, senza intaccarne le funzioni.





Messaggi sullo specchio

Avete scelto uno specchio provvisto di una cornice basica e vi piacerebbe personalizzarlo? Provate con gli stickers adesivi, portatori di messaggi di "sostegno" e incoraggiamento per supportarvi nelle sfide di ogni giorno. Photo Credits: pinterest.com/sweetsongbird96





Nuovi colori per il mobile bagno

Spesso per arredare il bagno in modo creativo è utile "sporcarsi le mani". Come? Ad esempio riadattando un mobile lavabo attraverso nuove maniglie oppure rinnovando la sua identità cromatica. Mai pensato a una nuance pastello? Photo Credits: pinterest.com/anaromeroco





Arredare nel segno della luce

Soprattutto nei piccoli bagni o in quelli sprovvisti di finestre - e dunque senza luce naturale in entrata - il progetto della luce diventa importante quanto la scelta degli arredi e dei sanitari. Con i giusti interventi, si può fare vita a effetti sorprendenti e scenografici. Photo Credits: pinterest.com/brunadesario





Riflettori sui rivestimenti

Persino gli amanti dello stile minimal fanno fatica a sottrarsi al fascino delle ceramiche d'autore o dei rivestimenti realizzati a mano, in piccole serie, da artigiani o creativi. L'idea in più è applicarla su un'unica parete, rendendola uno straordinario fondale interno. Photo Credits: pinterest.com/inspirefirst





Recuperare il mobile vintage

Cantine di famiglia, mercati dell'antiquariato, rigattieri possono nascondere piccoli e grandi capolavori da "rigenerare". Soprattutto chi desidera arredare il bagno in modo creativo, tenendosi a distanza dalle soluzioni standard, può lanciarsi in una "piccola esplorazione" a caccia di tesori, da affiancare alla tradizionale visita ai negozi di arredo bagno. Photo Credits: pinterest.com/aidaalva





Ceramiche effetto 3D

Non solo pattern creativi, nuovi colori e texture innovative: le ceramiche possono oltrepassare la bidimensionalità grazie a composizione a rilievo o speciali effetti in fase di montaggio. Il risultato? Sembra capace di far "vibrare" la parete! Photo Credits: pinterest.com/ysgvaneyk





Alternative al classico lavabo

Molte le soluzioni alternative al tradizionale - ma utilissimo e garanzia di igiene! - lavabo in porcellana bianca. Per chi è alla ricerca di idee creative che rendano protagonista il lavandino, il consiglio è tenere gli occhi aperti durante un viaggio, quando si visita un mercato dell'antiquariato, all'interno delle botteghe degli artigiani. Sarà sufficiente prevedere un foro, per rendere un anomimo vaso, una pentola in acciaio o un catino in rame il vostro prossimo lavandino! Photo Credits: pinterest.com/ilghirigorobott





Effetti optical

Gli specchi, con le opportune accortezze, contribuiscono a rendere visivamente più ampio lo spazio di inserimento. Cosa accade quando ampie superficie vetrate vengone applicate in bagni con rivestimenti creativi? Provate a verificare! Photo Credits: pinterest.com/campfoxhill4





Uno specchio... su misura!

La scelta dello specchio è un passaggio chiave nella definizione dell'interior design del bagno. Non sempre le proposte disponibili nella grande distribuzione, per quanto provviste di illuminazione integrata o di piani portaoggetti, incontrano il favore dei futuri acquirenti. Quando il budget lo consente, lasciatevi guidare dalla vostra creatività e disegnate lo specchio dei vostri sogni. Contattate un artigiano del settore per verificare la realizzabilità e i tempi di consegna. Photo Credits: pinterest.com/erinbeckman





Quando la tenda interna diventa protagonista

Le tende destinate alle finestre e tutti gli elementi che compongono il comparto tessile del bagno conferiscono carattere e tocchi di pregio a questa stanza. Mai, dunque, sminuire la loro portata e scegliere frettolosamente senza seguire almeno! - un criterio di tipo cromatico. Lo stesso discorso può essere esteso alla tenda interna, destinata al vano doccia o alla vasca: sono disponibili modelli con pattern davvero creativi, perfetti per personalizzare anche un bagno all'apparenza anonimo. Photo Credits: pinterest.com/goodnightstars