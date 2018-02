Spesso il bagno di una casa in affitto è un argomento doloroso per tutti gli appassionati di arredamento. Renderlo più bello però non è impossibile! Scoprite come con noi

Affittare un appartamento può essere una soluzione temporanea, ma questo non ci impedisce di dargli un tocco personale, per sentirci un po’ più a casa nostra. Possiamo lavorare con quello che già abbiamo e modificare qua e là, sempre entro i limiti del contratto d’affitto.

E anche se spesso il bagno risulta essere una delle note dolenti di una casa in affitto (brutte piastrelle, poco spazio, mobili e sanitari datati), è anche vero che esistono piccoli accorgimenti per aggiungere stile senza intervenire in modo irreversibile.

Ecco alcune idee per migliorare il vostro bagno.





Piastrelle da incubo



Non c’è niente di peggio di un bagno con delle brutte piastrelle. Se non sopportate le vostre pareti potete armarvi di pazienza e sbizzarrirvi con piastrelle adesive rimovibili o con degli sticker, per creare una nota di contrasto o rinnovare un’intera parete. Se invece il problema sono le fughe, sporche o ingiallite, potete “sbiancarle” con un pennarello-intonaco creato appositamente. Sicuramente il padrone di casa non se ne lamenterà.

Photo credit: Pinterest / apartmenttherapy.com

Nuovo look per il WC



Molto spesso il gabinetto viene trascurato: quello è, quello ci teniamo. In realtà basta poco per dargli un look totalmente nuovo. Ad esempio si può provare a scambiare la vecchia banale tavoletta bianca per qualcosa di un po’ più elegante, come un’asse nera che contrasti col candore della porcellana. Installarla è molto semplice, basta ricordarsi di non buttare la vecchia!

Photo credit: Pinterest / decorpad.com

Porta asciugamani



Un contratto d’affitto particolarmente severo potrebbe negarvi la possibilità di fare buchi nelle pareti. Se cercate un modo originale per appendere gli asciugamani, una scala potrebbe fare al caso vostro. Potete appendere dei cestelli portaoggetti ai pioli e posizionarla ad una parete libera o, per risparmiare spazio, sopra il wc.

Photocredit: Pinterest / ourfifthhouse.com

Specchio specchio…



Lo specchio in bagno è fondamentale: oltre ad essere utile, è perfetto per ampliare gli spazi e distribuire la luce. È anche un elemento ornamentale non indifferente. Se quello “in dotazione” non è nelle vostre corde provate cambiarlo con uno specchio d’effetto. Ricordatevi di trovare un posto al vecchio specchio e di conservare le viti.

Photo credit: Pinterest / abeautifulmess.com

Sostituire i pomelli



Se il padrone di casa è particolarmente affezionato a quel brutto mobile sotto il lavandino e non vi permette di cambiarlo, o quantomeno ridipingerlo, c’è ancora una speranza. Sostituire i pomelli è un vecchio trucco sempre efficace (e semplice).

Photo credit: Pinterest / curbly.com

Tappeto



Convivere con un brutto pavimento non è facile. Quasi sicuramente cambiarlo non è un’opzione contemplata né dal vostro portafogli, né dal vostro contratto d’affitto. Se il pavimento del vostro bagno non vi convince, o proprio vorreste vederlo sparire, potete provare a coprirlo con un maxi-tappeto. I tessili sono sempre un ottimo modo per far rivivere l’ambiente e aggiungere un tocco di colore.

Photo credit: Pinterest / classyclutter.net

Più luce



Una cattiva illuminazione può penalizzare molto una stanza, soprattutto il bagno, che può essere piccolo o addirittura senza finestre. Il primo passo può sembrare banale, ma già cambiare lampadina può rivoluzionare l’ambiente. Se vi sentite più intraprendenti, provate a cambiare lampade/plafoniere/faretti con qualcosa che sia più in armonia col vostro stile. Potrete rimontare la vecchia luce appena prima di lasciare l’appartamento.

Photo credit: Pinterest / decoholic.com

Bagno o jungla?



Aggiungere del verde al vostro bagno in affitto può essere una soluzione efficace per far rivivere la stanza e creare un ambiente rilassato. La sua naturale umidità lo rende particolarmente adatto ad alcuni tipi di piante, come orchidee, felci e il bamboo, che non necessitano di luce diretta.

Photo credit: Pinterest / designsponge.com

Arte in bagno



Si dice che la Gioconda fosse stata sistemata nella Salle du Bain del castello reale di Fontainbleu. Se i re francesi pensavano che il bagno fosse il posto giusto per l’arte, perché non provare? Appendete i vostri pezzi preferiti alla parete per aggiungere un po’ di personalità.

Photo credit: Pinterest / brookegiannetti.typepad.com

Trame e tessili



Tessuti, trame, texture diverse possono cambiare radicalmente l’aspetto del vostro bagno, con il minimo sforzo. Scegliete una tenda da doccia che dia carattere alla stanza e investite in asciugamani di buona qualità. Se avete spazio, scegliete una o due ceste, che potrete utilizzare per nascondere bucato e carta igienica.

Photocredit: Pinterest / designlovefest.com