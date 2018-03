Volete decorare le pareti della vostra casa, e volete farlo con le vostre mani? Ecco 10 idee originali e facili, perfette per ogni stile di arredo (e ogni abilità)



Avete trovato la casa giusta, l’avete comprata (o affittata), l’avete arredata alla perfezione ed ora, guardando quelle pareti spoglie, non riuscite ancora ad essere soddisfatte.

Se il budget è agli sgoccioli e l’idea di “rimboccarvi le maniche” non vi dispiace per nulla, il fai-da-te potrebbe essere la soluzione ideale per creare qualcosa di unico e bellissimo, che vi rappresenti e, aspetto per nulla secondario, non prosciughi il conto in banca.

Ecco 10 idee che ci piacciono moltissimo, facili fa realizzare, che non richiedono particolari abilità o esperienza nel bricolage. A voi la vostra preferita.







Una parete di cornici vuote



Pensate che una parete piena di quadri sia banale? Provate ad appendere solo le cornici vuote. In accordo cromatico o a contrasto con la parete, tutte uguali per forma e colore o tutte diverse: a voi la scelta. L’effetto è sorprendente, artistico, quasi “scultoreo”. E se vi doveste stancare di vederle vuote riempirle è un gioco da ragazzi. Photo Credits: Pinterest/simpleblueprint.typepad.com

Decorazioni con il Washi Tape



Evviva il washi tape. Questo “nastro adesivo” di origine nipponica è fatto apposta per decorare i muri e gli oggetti della casa e non contiene colle dannose per l’intonaco. Ne esistono di mille colori, fantasie e altezze, con il vantaggio di poter provare, staccare e riprovare all’infinito fino ad aver realizzato la decorazione dei nostri sogni. Photo Credits: Pinterest/estiloescandinavo.com

Disegni con i cavi elettrici



I cavi elettrici sono un problema in moltissime abitazioni. Utilizzarli come un “filo” per creare scritte e disegni sulla parete è una soluzione facile e intelligente non solo per toglierceli finalmente dai piedi, ma anche per realizzare qualcosa di bello e decorativo. Come fare? Facilissimo: basta creare la forma voluta “fermando” il filo con dei chiodini o delle puntine. Photo Credits: Pinterest/Bloglovin'

Decorare con le Polaroid



Le foto tradizionali vanno rigorosamente incorniciate, ma le istantanee possono essere usate con maggiore freschezza e flessibilità. Come? Semplicemente attaccandole al muro. Potete seguire delle forme specifiche (il cuore è gettonassimo) o attaccarle con casualità, una sopra l’altra o distanziate. L’effetto, su superfici ampie, è davvero suggestivo. Photo Credits: Pinterest/decor8

Usare le cassette della frutta



Le cassette della frutta sono uno dei classici del fai-da-te e sono l’ideale per riempire una parete un po’ vuota a cui non sapete che funzione assegnare. Potete impilarle a terra o se volete appenderle con semplici viti e tasselli. Photo Credits: Pinterest/La Figurina

Una parete verde



Il verde domestico è una delle tendenze più forti dell’home decor per il 2018 ed è un’idea bella e facile per arredare la casa e le pareti in particolare. Le soluzioni possono essere le più diverse: piccole mensole piene di vasetti, piante pensili appese al soffitto, espositori ad hoc, l’importante è che l’effetto finale sia “how”. Photo Credits: Pinterest/desainer.it

Decorare con un murales



Se avete la fortuna di possedere doti artistiche e la giusta creatività mettetevi alla prova con una tela “sui generis” come una parete di casa. Spazio ad abilità e gusto, qui non possiamo darvi altro consiglio se non quello di pensare in grande. Mal che vada basterà una mano di vernice per mettere tutto a posto. Photo Credits: Pinterest/Ma B

Una parete di lucine (natalizie)



Le lucine sono bellissime a Natale ma ancora più belle durante tutti gli altri 365 giorni dell’anno, utilizzate per illuminare le pareti delle zone più intime della casa. Sceglietele neutre, magari di un bianco caldo che ricordi la fiamma naturale, e formate geometrie e disegni più o meno complessi a seconda del gusto e dell’ispirazione. Anche in questo caso - come abbiamo già visto per i fili elettrici - le “guide” saranno dei piccoli chiodi o delle puntine. Photo Credits: Pinterest/bhg.com

Usare in modo creativo gli adesivi murali



Direte: cosa c’è di fai-da-te in un adesivo già fatto? Noi non vi diciamo semplicemente di staccare e riattaccare, ma di compiere uno step in più mettendoci del vostro. Tagliate, mixate, attaccate per creare qualcosa di unico. Il bambino che è in voi ringrazierà. Photo Credits: Pinterest/newbiediy.com

Rivestire la parete con assi li legno



Rivestire una singola parete - o una porzione di essa - con assi di legno, nuove o di recupero, può cambiare letteralmente la faccia ad un ambiente ed è meno difficile di quanto si pensi. È sufficiente un po’ di occhio e manualità, oltre che agli strumenti giusti. Partite appoggiandovi al basso e fissate una dopo l’altra le assi con una sparachiodi. L’effetto finale vi lascerà senza parole e volete mettere la soddisfazione di dire “l’ho fatto io”? Photo Credits: Pinterest/MY TINY HOME